ASSE-SRFC : L’arbitrage mis en cause, Eirik Horneland regrette les erreurs !

L’ASSE a certes perdu le match face au Stade Rennais (0-2), mais la Direction Technique de l’Arbitrage a reconnu des erreurs d’arbitrage lors de la rencontre. Eirik Horneland a regretté ces erreurs dans sa réaction.

L’ASSE, « trop immature », s’est inclinée devant le SRFC !

La victoire du Stade Rennais contre l’ASSE, samedi dernier, est incontestable. Les Stéphanois n’ont pas été capables de réagir alors qu’ils étaient poussés par plus de 30 000 supporters à Geoffroy-Guichard. « On a été trop immatures, on a manqué de discipline », avait commenté Eirik Horneland à l’issue de la rencontre.

Revenu sur cette dernière défaite de l’AS Saint-Etienne, avant le match contre l’Olympique de Marseille, le coach des Verts a avoué que son équipe n’avait pas fait une bonne entame de match. « Ce match, on ne l’a pas attaqué de la bonne manière, on n’était pas bien équilibré », a-t-il reconnu.

Horneland : « L’erreur d’arbitrage a pesé lourd sur le sort du match »

Néanmoins, le technicien norvégien estime, à la suite des erreurs confirmées par la Direction Technique de l’Arbitrage (DTA), que cette rencontre aurait pu se solder par un autre résultat que la défaite de l’ASSE.

« Bien sûr qu’il y a eu des erreurs sur ce match. Ça aurait dû être un carton rouge pour Jordan James (milieu de terrain du SRFC). Sa grosse faute sur Benjamin Bouchouari, c’était tôt dans le match, ça aurait certainement entraîné des conséquences. C’est assez étrange que ça n’ait pas été revu. Cela a pesé lourd sur le sort de la rencontre. C’est une grosse décision qui n’a pas été prise et qui leur a permis de s’imposer », a-t-il réagi, jeudi.

Il faut rappeler que l’arbitre de la VAR a été suspendu par la DTA. Mais Eirik Horneland n’est pas un mauvais perdant ! Il reconnaît qu’en dehors de ce fait de jeu litigieux, « le Stade Rennais était la meilleure équipe sur le terrain ce jour-là ».