Toulouse FC : Carles Martínez Novell dévoile son plan pour faire tomber le PSG

Après son match nul arraché in extremis (2-2) face à l’AJ Auxerre le week-end dernier, le Toulouse FC s’apprête à relever un défi de taille ce samedi contre le Paris Saint-Germain. Conscient de l’enjeu, l’entraîneur Carles Martínez Novell a déjà mis en place une stratégie pour contrer les Parisiens.

Toulouse FC : une stratégie bien rodée pour affronter le PSG

Lors de la saison dernière, en mai 2024, le TFC avait réussi l’exploit de renverser le PSG. Mais depuis, les Toulousains n’y parviennent plus. Au match aller, ils s’étaient inclinés lourdement (0-3) au Parc des Princes. Pour éviter un scénario similaire, Carles Martínez Novell compte bien adapter son approche tactique.

En conférence de presse, il a dévoilé les axes clés de son plan de jeu. La première priorité concerne l’état d’esprit de ses joueurs : « Il faudra qu’on soit forts, qu’on sache souffrir à certains moments. On connaît leurs points faibles, donc il faudra les exploiter, tenter des choses. Car si on ne marque pas, ce sera impossible de l’emporter. »

Photo : Carles Martínez Novell

L’entraîneur espagnol a également insisté sur l’importance de la possession de balle : « J’aimerais que demain, on ait 60 % de possession, mais le PSG n’a été dominé dans ce domaine qu’une seule fois cette saison, contre le Bayern Munich. »

Un ADN de jeu inspiré du Barça

Carles Martínez Novell, formé à l’école du FC Barcelone, entend insuffler son ADN de jeu à son équipe : « Je viens du Barça, d’un certain style de jeu. J’aime que mon équipe joue d’une manière précise. Mais un bon entraîneur sait tirer parti de son effectif. Celui qui ne change jamais sa philosophie et perd constamment, ça ne me plaît pas. Je suis un compétiteur, je veux gagner, avec ma vision du football, mais en l’adaptant si nécessaire. » Reste à savoir si cette approche permettra au Toulouse FC de faire vaciller le PSG ce samedi.