PSG : Luis Enrique prépare un coup tactique face au Toulouse FC

À l’occasion de la 22e journée de Ligue 1, le PSG se déplace ce samedi sur la pelouse du Stadium pour y affronter le Toulouse FC. Luis Enrique, fidèle à sa stratégie de rotation, devrait une nouvelle fois surprendre avec une composition remaniée et quelques ajustements tactiques.

Toulouse FC – PSG : Un trio offensif inédit en perspective pour le Paris SG

Avec un Ousmane Dembélé en feu depuis le début de l’année (15 buts en 8 matchs), Luis Enrique pourrait opter pour un trio offensif inédit. En effet, l’international français devrait être accompagné de Khvicha Kvaratskhelia, en quête de repères depuis son arrivée au PSG, et de Bradley Barcola, auteur de prestations solides ces dernières semaines.

Une association qui allie vitesse, créativité et explosivité, idéale pour déstabiliser la défense toulousaine. Le technicien espagnol souhaite donner du temps de jeu à Kvaratskhelia afin d’accélérer son adaptation. Le Géorgien, à l’aise techniquement, devrait évoluer sur le côté gauche, laissant l’axe et les transitions rapides à Dembélé, véritable moteur de l’attaque du PSG.

Un milieu rajeuni et équilibré pour le Paris SG

L’absence de Warren Zaïre-Emery, toujours en phase de récupération, pousse Luis Enrique à innover. Joao Neves, arrivé l’été dernier, devrait se voir confier une nouvelle fois les clés de l’entrejeu, épaulé par le jeune Senny Mayulu et Lee Kang-in.

Ce trio, équilibré et technique, aura pour mission de contrôler la possession et d’alimenter le secteur offensif du Paris Saint-Germain. Ce choix permet également au coach espagnol de faire souffler Vitinha et Fabian Ruiz, précieux dans la gestion des matchs à venir, notamment face au Stade Brestois en Ligue des Champions.

Une défense remodelée mais solide

Derrière, Gianluigi Donnarumma devrait logiquement garder les cages. La charnière centrale pourrait connaître un changement avec le retour de Lucas Beraldo aux côtés de Marquinhos, capitaine et leader défensif. Achraf Hakimi, sur le flanc droit, et Lucas Hernandez, à gauche, compléteront cette ligne défensive du PSG.

Luis Enrique joue sur la continuité tout en intégrant progressivement ses recrues et jeunes talents. Face à un TFC capable de surprendre, cette composition audacieuse pourrait offrir un nouveau visage au club de la capitale

Composition probable du PSG face à Toulouse :

Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (cap.), Beraldo, Hernandez – Lee, Neves, Mayulu – Barcola (ou Doué), Dembélé, Kvaratskhelia.