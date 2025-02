Mercato OM : Pablo Longoria reçoit un appel du pied d’un grand nom

L’OM de Pablo Longoria donne envie. Réputé comme un fin négociateur lors des mercatos, le président de l’Olympique de Marseille fait un excellent travail, si bien qu’un ancien du club se verrait bien au sein de l’organigramme.

Mercato OM : Un ancien cadre du club sur le point de revenir ?

Secrétaire général de l’OM entre 2005 et 2009, Julien Fournier a connu mille vies depuis son passage sur la Canebière. Président éphémère du Racing Club de Strasbourg, le dirigeant français a ensuite rejoint l’OGC Nice, puis Parme. Depuis décembre 2022, Julien Fournier n’occupe plus de rôle officiel dans un club, mais refuse de couper les ponts avec le football, et encore moins avec l’OM.

Il faut dire que l’Olympique de Marseille semble avoir trouvé une direction performante depuis plusieurs années avec son tandem Longoria – Medhi Benatia. Pour autant, Julien Fournier se verrait bien intégrer l’organigramme pour leur donner un coup de main dans la gestion du club olympien.

« Revenir à l’OM ? Je suis toujours le club, il est entre de bonnes mains. Je prends du plaisir à aller au stade, c’est un club auquel je suis profondément attaché, mais je n’ai pas de projet concret pour l’instant », a déclaré Julien Fournier dans une interview accordée au média Massilia Zone. Reste à savoir ce qu’en pense Pablo Longoria et surtout le propriétaire Frank McCourt.