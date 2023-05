Julien Fournier a eu rendez-vous avec la justice. Il a été entendu dans le cadre de l’enquête sur les soupçons de racisme visant Christophe Galtier.

OGC Nice : Affaire Galtier, Julien Fournier auditionné par la justice

L’affaire Christophe Galtier est entre les mains de la justice. Suite aux révélations du journaliste Romain Molina sur les propos racistes qu’aurait tenu le technicien marseillais lors de son passage à l’OGC Nice, le Parquet a ouvert une enquête. Cette information judiciaire porte sur des soupçons de « discrimination fondée sur une prétendue race ou l’appartenance à une religion ».

Des perquisitions ont déjà eu lieu au sein des locaux du club niçois dans le cadre de cette enquête préliminaire. Et plusieurs personnes impliquées dans cette affaire ont récemment été interrogées par les enquêteurs. C’est particulièrement le cas de Julien Fournier. L’ancien directeur du football de l'OGC Nice a lui-même confirmé cette information à l’AFP. « J’ai été entendu il y a quelques jours, je ne veux pas faire de commentaire », a-t-il indiqué.

Julien Fournier n'est pas le seul à avoir été entendu par la justice. La source précise que Didier Digard et Jean-Pierre Rivère sont aussi passés devant les enquêteurs pour donner leur version des faits. La justice compte apporter la lumière sur ces échanges de mails incriminant Christophe Galtier, qui dément fermement les accusations de racisme à son égard.

Un mal attribué à Julien Fournier incriminant Christophe Galtier

Pour le moment, l’actuel entraîneur du PSG n’a pas encore été entendu par la justice, indiquent certaines sources, qui assurent que cela ne saurait tarder. Pour rappel, cette affaire avait éclaté au grand jour après la publication d’un message attribué à Julien Fournier, envoyé à la direction du club.

Dans ce mail, l’ancien dirigeant niçois dénonçait des déclarations à caractère raciste et islamophobe de Christophe Galtier. Il expliquait notamment que l'actuel entraîneur du Paris Saint-Germain lui aurait demandé de « tenir compte de la réalité de la ville de Nice et qu’on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe ». Ces révélations avaient suscité un véritable tollé médiatique.