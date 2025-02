Montpellier HSC : Benjamin Lecomte s’exprime sur son rôle de capitaine

Avant le match contre l’Olympique Lyonnais, Benjamin Lecomte a évoqué son rôle de capitaine lors d’une conférence de presse. Pour le gardien expérimenté de 33 ans, ce statut n’est pas une priorité, car Téji Savanier demeure le capitaine emblématique du club.

Benjamin Lecomte : « Avoir le brassard ne change rien pour moi »

Depuis le 17 janvier, Benjamin Lecomte porte le brassard de capitaine au Montpellier HSC. Le portier héraultais a déjà endossé ce rôle lors des quatre derniers matchs, qui se sont soldés par deux victoires et deux défaites. Interrogé sur cette responsabilité, il minimise son impact : « Avoir le brassard ne change rien pour moi », a-t-il déclaré avant d’ajouter :

« Par rapport à mon poste, où, par nature, on gère beaucoup de choses, on est déjà capitaine en quelque sorte. Le brassard, c’est plus une question d’identité. Personnellement, même si ça peut paraître surprenant, pour moi, le capitaine reste Téji Savanier. Ce qu’il représente et continue d’être pour le club fait que, à mes yeux, c’est toujours lui le leader. »

Par respect pour Téji Savanier, Lecomte insiste sur le fait que son nouveau rôle ne modifiera pas son comportement dans le vestiaire : « On m’a confié cette responsabilité pour des raisons évidentes, mais cela ne changera ni mon attitude, ni ma façon d’être avec l’équipe. Le coach décidera si je garde ce brassard jusqu’à la fin de la saison, mais honnêtement, cela ne me transforme pas. »