Coup de tonnerre : Luis Enrique réclame Antoine Griezmann au PSG

Susceptible de quitter l’Atlético Madrid à l’issue de la saison, Antoine Griezmann serait la priorité de Luis Enrique, l’entraîneur du PSG, pour le prochain mercato estival. Explications.

Antoine Griezmann au PSG : Le rêve secret de Luis Enrique ?

En fin de contrat avec l’Atlético Madrid en juin 2026, Antoine Griezmann pourrait vouloir tourner la page dès l’été prochain. L’ancien international français a déjà exprimé son intérêt pour la Major League Soccer, où il aimerait terminer sa carrière. Cependant, le Champion du monde 2018 reste très courtisé en Europe. À 33 ans, Griezmann pourrait même découvrir la Ligue 1 en rejoignant le Paris Saint-Germain.

C’est du moins ce qu’annonce Fichajes ces dernières heures. Le média espagnol précise que le protégé de Diego Simeone serait très apprécié par l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, qui ferait le forcing auprès de sa direction pour l’avoir dans son effectif la saison prochaine. Le technicien espagnol, grand admirateur d’Antoine Griezman, verrait en lui une recrue idéale pour apporter expérience, leadership et intelligence de jeu à son équipe.

Un défi inédit en Ligue 1 pour Griezmann

Jusqu’ici, Antoine Griezmann n’a jamais évolué en Ligue 1, lui qui a quitté la France très jeune pour rejoindre la Real Sociedad. Relever le challenge du PSG, un club capable de remporter la Ligue des champions, pourrait être un argument de poids dans sa réflexion. Toutefois, convaincre le joueur ne sera pas si simple.

Paris n’est pas sa priorité pour le moment, et il faudra que la direction francilienne trouve les bons arguments pour le séduire. Son rôle dans l’équipe jouera un rôle clé dans sa décision, notamment si Luis Enrique lui garantit un statut de cadre dans l’attaque parisienne. Pour l’instant, Antoine Griezmann reste concentré sur ses objectifs avec l’Atlético Madrid.

Toujours en lice en Ligue des champions et en Liga, il espère enrichir son palmarès avec des trophées qui lui manquent encore. Dans les prochaines semaines, les discussions autour de son avenir pourraient s’intensifier, et le Paris Saint-Germain devra être convaincant pour réaliser ce qui serait l’un des plus gros coups du mercato estival.