Mercato OM : Le clan Paul Pogba lâche une grande nouvelle sur son avenir

Suspendu pour dopage, Paul Pogba pourra bientôt retrouver les terrains. Si l’OM s’est montré intéressé cet hiver, son entourage a clarifié sa position sur son avenir et aucune décision ne sera prise dans l’immédiat.

Paul Pogba bientôt libre, mais encore sans club

Après une longue période d’absence due à une suspension pour dopage, Paul Pogba verra enfin le bout du tunnel le 11 mars prochain. Initialement sanctionné pour quatre ans, sa suspension a été réduite, ce qui permet au champion du monde 2018 de reprendre la compétition plus tôt que prévu.

Pourtant, malgré cette échéance qui approche, l’ancien milieu de terrain de la Juventus reste sans club. Une situation qui intrigue, notamment du côté du mercato OM, où l’intérêt pour Pogba a été évoqué cet hiver sans qu’une avancée concrète n’ait lieu dans ce dossier. Marseille a notamment préféré prendre son temps pour revenir à la charge.

L’OM intéressé, mais Pogba temporise

L’OM, en quête de renforts d’expérience, avait manifesté son intérêt pour Paul Pogba durant le mercato hivernal. Cependant, l’opération n’a pas abouti, laissant les supporters marseillais dans l’attente. Un proche de l’international français a récemment confié au Parisien que le joueur ne compte pas précipiter son retour.

« Pour Paul, rien ne va être décidé à très court terme », a-t-il fait savoir, pendant que le joueur poursuit sa remise en forme du côté de Miami, aux Etats-Unis. Une déclaration qui vient tempérer les ardeurs de l’Olympique de Marseille et d’autres clubs potentiellement intéressés. La suspension pour dopage a été une épreuve particulièrement difficile pour Paul Pogba.

Loin des terrains, le milieu français a traversé une période sombre mais a pu compter sur le soutien indéfectible de sa famille, de ses amis et de ses supporters. « Cette période d’éloignement du football a été extrêmement pénible pour Paul. Mais sa famille, ses amis, sa foi et ses supporters l’ont soutenu et motivé », a révélé un intime du joueur.

Mercato OM : Paul Pogba, rendez-vous l’été prochain à Marseille ?

Si l’entourage de Paul Pogba affirme qu’aucune décision ne sera prise dans l’immédiat, l’intérêt du mercato OM pourrait resurgir dans les semaines à venir. Avec son expérience et son talent, Pogba représenterait une recrue de choix pour Marseille, surtout en cas de qualification en Ligue des Champions.

Reste à voir si le club marseillais saura convaincre Pogba et son entourage une fois sa suspension levée. Une chose est sûre : le mercato OM suivra de près l’évolution de la situation de Paul Pogba.