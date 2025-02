Stade Rennais vs Lille : Le SRFC croule au Roazhon Park, Habib Beye donne les raisons

Le nouvel entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye, essuie sa première défaite depuis son arrivée sur le banc du SRFC. Le technicien rennais a donné les raisons de ce premier revers face à Lille.

Stade Rennais vs Lille : Le SRFC s’incline devant le LOSC

Le Stade Rennais a vécu un dimanche soir cauchemardesque. Dominés sans partage par Lille, réduits à dix et battus sur leur pelouse (0-2), les Bretons ont subi la pression d’un adversaire plus robuste et plus efficace. Cette défaite marque le premier véritable accroc du règne d’Habib Beye sur le banc rennais.

Le LOSC fonçait et le Stade Rennais subissait la pression et tentait de tenir bon jusqu’à la fin de la rencontre pour glaner au moins un point. Mais c’est finalement à la 80e minute que le coup de grâce est tombé, signé Nabil Bentaleb, de retour de blessure au LOSC. Six minutes plus tard, la nouvelle recrue hivernale Chupa Akpom enfonçait le clou et inscrivait le deuxième but de Lille.

Le technicien du Stade Rennais, Habib Beye, a reconnu la supériorité des Dogues. « On est tombé face à une équipe qui a montré énormément de maturité et de maîtrise, qui nous a posé des problèmes dès l’entame. C’est pour cela que l’on a dû ajuster un peu notre système », a réagi le coach rennais.

Habib Beye a donné les raisons de la défaite de son équipe. « Ce qui nous déséquilibre, c’est qu’à un moment donné, on se retrouve à neuf (après l’expulsion de Wooh et la blessure de Furuhashi) quand on prend le deuxième but. Déjà, lorsque vous êtes à dix contre une équipe de niveau Ligue des Champions comme Lille, c’est difficile… Ce match, avec les changements que l’on a faits et l’animation offensive que l’on a mise en place, on l’a joué pour le gagner », a-t-il expliqué.

Le Stade Rennais pointe désormais à la 13e place au classement en Ligue 1. Les Rouge et Noir doivent s’armer pour renouer avec la victoire face au Stade de Reims.