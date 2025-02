Le RC Strasbourg a réalisé une grosse performance ce week-end face au RC Lens. Les Alsaciens se sont imposés 2-0 grâce à la combativité de certains joueurs, dont Liam Rosenior a souligné les noms en conférence de presse pour les féliciter.

Liam Rosenior félicite Dilane Bakwa et Emanuel Emegha

Le RC Strasbourg doit en grande partie sa victoire à deux joueurs clés : Dilane Bakwa et Emanuel Emegha. Alors que le RC Lens tenait tête au RCSA, l’entrée en jeu de l’attaquant français de 22 ans a changé la donne. Dilane Bakwa a eu une influence majeure sur le jeu alsacien, inscrivant le premier but de la rencontre à la 81e minute sur une passe décisive de la nouvelle recrue, Valentín Barco.

Dans les arrêts de jeu, Bakwa s’est de nouveau illustré en perforant la défense lensoise avant de servir Emanuel Emegha, qui a scellé la victoire en marquant à la 90+6e minute. Ce duo offensif a permis au RC Strasbourg d’enchaîner une deuxième victoire consécutive, après la défaite face au Stade Rennais le 2 février dernier.

En conférence de presse, Liam Rosenior n’a pas manqué d’encenser ses buteurs pour leur impact dans les derniers instants du match : « On a su exploiter l’opportunité avec la vitesse de Bakwa, Diego et Emegha notamment. Bakwa est un joueur mature, il a montré de très belles choses. Ses statistiques parlent pour lui, il nous avait manqué. Avec ce retour, c’est comme si on avait signé un nouveau joueur. »

RC Strasbourg : Liam Rosenior salue la performance de ses joueurs 3

Le clin d’œil à Abakar Sylla

Le coach anglais a également tenu à saluer Abakar Sylla, auteur d’une solide prestation malgré son départ avorté cet hiver : « Sylla aurait pu nous quitter en janvier. Quelques jours après, il était titulaire contre Angers. Aujourd’hui, il est entré et a fait le travail pour le groupe. Tant que les joueurs sont sous contrat, je les intègre et leur donne de la confiance. »

Grâce à cette victoire, le RC Strasbourg remonte au classement de la Ligue 1. Toutefois, Liam Rosenior estime que ce succès n’est pas encore une référence en termes de jeu : « Sur le plan footballistique, ce n’était pas le match parfait. Mais en termes d’intensité et d’état d’esprit, peut-être que si. »