Mercato OL : Un départ qui va faire trembler l’Olympique Lyonnais se confirme

Après le dégraissage hivernal, l’OL devrait encore perdre quelques joueurs cet été. Le départ d’un véritable taulier de la défense lyonnaise se confirme à l’approche du mercato estival.

OL : Lacazette et Tagliafico en fin de contrat et sur le départ

Contraint de réduire son effectif pléthorique lors du dernier mercato, l’OL devrait perdre deux de ses cadres cet été. Le capitaine Alexandre Lacazette est annoncé en partance pour le championnat saoudien, tandis que le défenseur argentin Nicolas Tagliafico devrait quitter le club rhodanien.

Le contrat du défenseur, qui s’achève en juin 2025, ne sera pas prolongé à l’Olympique Lyonnais. Malgré la confiance accordée par les entraîneurs successifs, Pierre Sage puis Paulo Fonseca, l’international argentin (67 sélections) a décidé de relever un nouveau défi, comme l’a annoncé par Le Progrès la semaine dernière.

Mercato : Nicolas Tagliafico, le patron de l’OL, s’en va effectivement !

Daniel Riolo, dans l’After Foot, a confirmé cette information, expliquant que le joueur de 32 ans ne se sentait plus bien à Lyon, notamment en raison des multiples tentatives de cambriolages dont il a été victime.

Le départ de Nicolas Tagliafico, véritable « patron » de l’équipe de l’OL selon Riolo, représenterait un coup dur pour l’OL. Son expérience, son leadership et ses qualités techniques font de lui un élément indispensable à l’équilibre de l’équipe.

Le défenseur de l’OL, Nicolas Tagliafico.

« On ne cite jamais son nom, mais le joueur le plus important de cette équipe de l’Olympique Lyonnais, c’est Tagliafico. Son caractère, le poids qu’il a par rapport aux autres sur le terrain et dans le vestiaire, il tire l’équipe, il fait partie des joueurs essentiels », a commenté le journaliste sur RMC Sport.

Bien que Vinicius Abner ait été recruté en prévision de son départ, il sera difficile de remplacer un joueur de l’envergure de Tagliafico à l’OL. Arrivé à Lyon en 2022, l’Argentin a disputé à ce jour 89 matchs, marqué 7 buts et délivré 8 passes décisives sous le maillot de l’Olympique Lyonnais.