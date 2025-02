RC Lens : Coup dur pour Will Still avant d’affronter le FC Nantes !

Mauvaise passe pour le RC Lens ! À l’approche du match contre le FC Nantes, le club entraîné par Will Still voit ses absences s’accumuler, fragilisant ainsi l’équipe.

RC Lens : Will Still privé de plusieurs cadres contre le FC Nantes

Le RC Lens traverse une période délicate en championnat. Après deux défaites consécutives, face à Nice et Strasbourg, les Sang et Or voient leurs ambitions européennes s’éloigner progressivement. Et les absences se multiplient dans l’effectif artésien, mettant à mal les plans de Will Still. Pour le match contre le FC Nantes, l’entraîneur lensois devra composer sans plusieurs éléments clés.

Le 11 HDF explique en effet Facundo Medina, déjà suspendu lors de la dernière rencontre, ne sera pas du voyage. Hamzat Ojediran, lui, écopera d’un match de suspension pour accumulation de cartons jaunes. Mais c’est l’expulsion de Deiver Machado face à Strasbourg qui pose le plus de soucis. Le Colombien risque une lourde sanction de la part de la commission de discipline de la LFP.

Hervé Koffi, Angelo Fulgini et Neil El Aynaoui sous la menace d’une suspension

L’infirmerie lensoise pourrait encore se remplir dans les prochaines semaines. Hervé Koffi, Angelo Fulgini et Neil El Aynaoui sont tous les trois à un carton jaune de la suspension. Quant à Will Still, il devra également faire attention à ne pas écoper d’un troisième avertissement sous peine d’être suspendu à son tour.

Ces absences répétées fragilisent donc un RCL déjà en difficulté en Ligue 1 cette saison. Huitièmes au classement, les Sang et Or devront rapidement se relever pour espérer retrouver les sommets de la Ligue 1.