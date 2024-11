PSG – RC Lens : Will Still dévoile ses armes pour affronter Paris

Will Still, l’entraîneur du RC Lens, a dévoilé la liste des joueurs retenus pour le choc face au PSG, ce samedi à 17h, dans le cadre de la 10ème journée de Ligue 1. Le coach des Sang et Or devra composer avec plusieurs absences.

RC Lens : De nombreuses absences mais des retours pour Will Still

Sorti d’une défaite 2-0 contre le LOSC, le RC Lens est très attendu pour le choc de ce samedi face au PSG. Un adversaire qui a fait le plein de confiance avec une éclatante victoire 3-0 sur la pelouse de l’Olympique de Marseille. Pour ce déplacement périlleux à Paris, le coach lensois, Will Still, sera privé de plusieurs éléments clés de son effectif.

En plus des absents de longue durée (Jimmy Cabot, Ruben Aguilar, Martin Satriano, Wesley Saïd), Angelo Fulgini et Ismaëlo Ganiou sont également forfaits en raison de blessures. Facundo Medina, quant à lui, est suspendu. En revanche, de bonnes nouvelles sont à noter pour Will Still avec le retour d’Hervé Koffi, le gardien lensois, après une blessure au psoas.

« Wesley Saïd va manquer entre 4 et 6 semaines de compétition. De leur côté, Angelo Fulgini a une gêne, Hervé Koffi est de retour mais Andy Diouf et Frankowski sont incertains », a annoncé Will Still. David Pereira Da Costa et Nampalys Mendy sont également de retour dans le groupe.

Le groupe complet du RC Lens :

Gardiens : Koffi, Petric, Samba

Défenseurs : Gradit, Danso, Chavez, Machado, Sarr, Khusanov, Frankowski, Pouilly

Milieux de terrain : Pereira Da Costa, Diouf, Ojediran, El Aynaoui, Thomasson, Zaroury, Mendy

Attaquants : Sotoca, Nzola, Labeau Lascary