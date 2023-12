Le président de l’OM, Pablo Longoria, digère difficilement la lourde sanction infligée à Iliman Ndiaye et a décidé de contre-attaquer.

OM : Pablo Longoria tenter de réduire la suspension d’Iliman Ndiaye

Même si l’Olympique de Marseille enchaine des performances remarquables ces dernières semaines en championnat, le club phocéen est confronté à quelques soucis au sein de son effectif. En plus des blessures de Valentin Rongier et Geoffrey Kondogbia, l’OM est aussi privé de l’une de ses recrues en attaque. Iliman Ndiaye, expulsé lors de victoire face au Stade rennais (2-0), a sévèrement été sanctionné par la commission de discipline de la LFP.

L’instance disciplinaire n'a pas fait preuve de clémence envers l'attaquant sénégalais de l'OM, en lui infligeant une suspension de trois matchs fermes pour son tacle sur le défenseur rennais Jeanuël Belocian. Le milieu offensif de 23 ans a déjà commencé à purger sa sanction en étant absent lors des deux derniers matchs de l'OM contre Lyon (3-0) et Lorient (4-2).

Pour voir Iliman Ndiaye revenir sur les terrains de Ligue 1 cette saison, il faudra initialement attendre le dernier match de la phase aller contre Montpellier, prévu le 20 décembre à la Mosson, lors de la 17e journée de Ligue 1. Cependant, la direction de l'OM estime que la sanction est "disproportionnée" et cherche à la réduire.

L’Olympique de Marseille a saisi le CNOSF

En effet, selon les informations de RMC Sport, les dirigeants marseillais ont saisi le CNOSF dans l'espoir de diminuer la suspension de trois matchs infligée à Iliman Ndiaye. Ils espèrent ainsi pouvoir compter sur leur attaquant pour le prochain match de l’OM contre Clermont dimanche en championnat.

Cette démarche auprès du CNOSF vise à obtenir une révision de la sanction infligée par la LFP afin que le buteur sénégalais puisse retrouver plus tôt les terrains de Ligue 1 et contribuer aux prochains défis de l'OM en championnat. Reste à savoir si le club présidé par Pablo Longoria obtiendra gain de cause.