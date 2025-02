Angers SCO : Alexandre Dujeux salue la progression de son équipe

Après sa défaite face à l’Olympique de Marseille (0-2), Angers SCO s’est parfaitement relancé en s’imposant contre le Stade de Reims (1-0). Une victoire précieuse qui réjouit l’entraîneur Alexandre Dujeux, satisfait des progrès de son équipe.

Alexandre Dujeux : « On a été de mieux en mieux »

Ce succès face au Stade de Reims a fait le plus grand bien à Angers SCO, en quête de maintien en Ligue 1. Si le club angevin n’est pas directement menacé par la relégation, il réalise une seconde moitié de saison encourageante. L’évolution du groupe et la détermination des joueurs font la fierté d’Alexandre Dujeux :

« Le groupe a répondu présent ce soir. On parle souvent de collectif, et c’est une belle soirée à ce titre-là. Au début du match, on a mis du temps à entrer dedans, à jouer vers l’avant et à tenir le ballon. Mais au fil du match, on a été de mieux en mieux et on s’est créé de belles opportunités », a déclaré l’entraîneur angevin.

Photo : Alexandre Dujeux

« Si on veut exister dans ce championnat, on doit sans cesse repousser nos limites, et mes joueurs en sont capables. Ils ont envie d’apprendre et de progresser. » Malgré cette victoire encourageante, Alexandre Dujeux reste concentré sur les 12 dernières rencontres de la saison : « En Ligue 1, il n’est jamais facile de gagner. Il faut savourer cette victoire ce soir, mais aussi continuer à travailler et à bien figurer dans ce championnat. »

Si Angers SCO ne vise pas encore l’Europe, l’objectif reste une stabilité en Ligue 1 pour s’adapter aux exigences du haut niveau. Avec un effectif motivé et en progression, le club espère assurer son maintien et poursuivre sa montée en puissance.