AJ Auxerre : Grosse Frayeur pour Hamed Junior Traoré

Hamed Junior Traoré, joueur clé de l’AJ Auxerre, pourrait être confronté à un nouveau coup d’arrêt cette saison. En effet, le milieu offensif ivoirien de 25 ans souffre actuellement d’une blessure, et sa disponibilité pour les prochaines rencontres est incertaine.

Hamed Junior Traoré Blessé : La Crainte de Christophe Pélissier

Mi-décembre 2024, Hamed Junior Traoré avait déjà raté un match de l’AJ Auxerre à cause d’un problème de santé. Après une période de rééducation, il est revenu en forme et a enchaîné de très belles performances, contribuant activement aux résultats de l’équipe. Auteur de 9 buts et 1 passe décisive en 19 matchs, il est un pilier indispensable du dispositif de Christophe Pélissier, en particulier au milieu de terrain. Cependant, sa disponibilité actuelle est désormais incertaine.

🧶 Le toucher de balle soyeux de Junior, qui nous sort un joli sombrero 🤠



🌟 𝐋𝐞 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐝𝐮 𝐦𝐚𝐭𝐜𝐡 vous est présenté par l’@AgencePanenka#TeamAJA #SB29AJA pic.twitter.com/cE804xgGFK — AJ Auxerre (@AJA) February 17, 2025

Lors du match du vendredi dernier face au Stade Brestois (2-2), l’Ivoirien s’est blessé lors d’une course et a dû quitter le terrain prématurément. « Sur une course en fin de première mi-temps, il a ressenti une douleur derrière les ischio-jambiers, et nous n’avons pas voulu prendre de risques », a expliqué Christophe Pélissier à l’issue de la rencontre.

Pour l’instant, le service médical n’a pas encore dévoilé les résultats des examens pour déterminer la gravité de la blessure ni la durée de la convalescence. En attendant, l’entraîneur Christophe Pélissier espère que cette blessure ne sera pas trop grave pour son meneur de jeu. Les supporters partagent également cette inquiétude, espérant un retour rapide de Traoré, car l’AJ Auxerre a actuellement besoin de toutes ses forces pour la suite de la saison.