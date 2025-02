Stade Rennais vs Stade de Reims : Plusieurs forfaits pour le choc SRFC-Reims

Le Stade Rennais et le Stade de Reims enregistrent plusieurs forfaits avant le choc en Ligue 1. Les deux équipes seront privées de la plupart de leurs joueurs clés.

Stade Rennais vs Stade de Reims : Rennes et Reims handicapés par les absences

Le Stade Rennais accueillera ce vendredi le Stade de Reims au Roazhon Park en ouverture de la 23e journée de Ligue 1. Les deux équipes, en lutte pour s’éloigner de la zone rouge, auront à cœur de décrocher la victoire à la fin de cette rencontre. Le SRFC et le Stade de Reims seront privés de plusieurs cadres pour cette affiche.

Le Stade Rennais devra composer sans Christopher Wooh, Ludovic Blas et Brice Samba. Ces trois cadres sont suspendus pour accumulation de cartons jaunes. Dogan Alemdar (genou) et Anthony Rouault (cheville) sont encore coincés à l’infirmerie. Alidu Seidu, quant à lui, est d’ores et déjà forfait pour le reste de la saison en raison d’une grave blessure au genou. Le jeune défenseur, Jérémy Jacquet, victime de douleur musculaire lors du dernier match face au LOSC, est incertain.

Du côté du Stade de Reims, l’entraîneur rémois Samba Diawara sera privé de certains cadres. Mohamed Daramy et Reda Khadra, blessés au genou, ne fouleront plus les pelouses cette saison. Yaya Fofana (cheville) devrait manquer plusieurs semaines de compétition tout comme Jordi Siebatcheu (ischio-jambiers). Zabi est suspendu pour cette affiche. Abdoul Koné (cuisse) et Gabriel Moscardo (sélection) sont incertains pour ce match.