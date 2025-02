OM : Luis Henrique sous pression, De Zerbi lui fixe un gros défi !

L’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, a mis la pression sur Luis Henrique. L’attaquant brésilein doit désormais atteindre un quota de buts et de passes décisives très élevé.

OM : Luis Henrique a un objectif clair fixé par De Zerbi

Après avoir connu des moments difficiles lors de ses premières saisons à Marseille, puis un prêt mitigé au Brésil, Luis Henrique a rebondi de manière spectaculaire. Sous la direction de Roberto De Zerbi, l’ailier brésilien s’est imposé comme un élément clé de l’effectif phocéen. Ses statistiques parlent d’elles-mêmes : 9 buts et 6 passes décisives en 24 matchs.

Cette renaissance a totalement transformé l’image de Luis Henrique auprès des supporters de l’OM. Sa polyvalence, son endurance et sa détermination font désormais de lui un joueur très apprécié du public du Vélodrome. L’exigence du nouvel entraîneur de l’OM a aussi joué un rôle clé dans sa progression. Dans une interview accordée à La Gazzetta dello Sport, l’ailier gauche de 23 ans a révélé l’objectif ambitieux que lui a fixé Roberto De Zerbi.

« Il m’a demandé au moins 10 buts et 10 passes décisives, et je suis sur la bonne voie », a indiqué Luis Henrique. Un défi que le Brésilien semble prêt à relever avec détermination. Par ailleurs, cette déclaration témoigne de l’exigence de De Zerbi et de la confiance qu’il accorde à son joueur. Elle montre aussi la motivation de Luis Henrique à franchir un nouveau cap dans sa carrière.