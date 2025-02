Montpellier HSC : Jean-Louis Gasset fustige sa défense après la lourde défaite contre Lyon

La nouvelle défaite du Montpellier HSC (1-4) face à l’Olympique Lyonnais a profondément irrité Jean-Louis Gasset. Interrogé par DAZN, le technicien français de 70 ans n’a pas mâché ses mots, pointant du doigt la fébrilité défensive de son équipe, principale responsable de cette débâcle.

Jean-Louis Gasset : « On défend mal, on prend 4 buts »

L’inefficacité défensive du MHSC continue de poser problème. Malgré l’arrivée récente de Bamo Meïté en provenance de l’Olympique de Marseille, la situation ne s’est pas améliorée. Pire encore, plusieurs joueurs ont rejoint l’infirmerie, dont Nikola Maksimović, affaiblissant encore davantage l’arrière-garde montpelliéraine. Après cette lourde défaite, Jean-Louis Gasset a dressé un constat sans appel :

« Je n’ai pas pris la parole à la fin du match, les joueurs l’ont fait d’eux-mêmes. Ils savent ce qui ne va pas. On a beaucoup de blessés et on cherche les moins mauvaises solutions. » Le coach héraultais a également critiqué le manque d’engagement et de rigueur de ses défenseurs :

« On a fait deux entames catastrophiques, comme contre Lens d’ailleurs. Malgré tout, on est bien revenus dans le match avec quelque chose de plus cohérent, on s’est procuré des occasions. Après ça… On a manqué d’agressivité, on a fait des erreurs défensives, on a perdu trop de duels… On défend mal, on prend 4 buts. »

Photo : Bamo Meïté

Montpellier toujours lanterne rouge, mais Gasset reste optimiste

Malgré cette nouvelle déconvenue, Jean-Louis Gasset ne baisse pas les bras et croit encore au maintien du Montpellier HSC : « Il faut digérer ça et continuer à travailler, il reste 12 matchs. Les résultats du week-end nous sont plutôt favorables, on va continuer à lutter jusqu’au bout. » Toutefois, avec seulement 12 rencontres restantes, le club héraultais demeure dernier de Ligue 1, et l’urgence d’une réaction devient primordiale.