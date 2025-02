Le Stade Brestois pourra compter sur Jonas Martin pour le match retour des barrages de la Ligue des Champions contre le PSG, ce mercredi. Le milieu de terrain expérimenté de 34 ans est disponible pour aider les Ty Zefs, a confirmé Éric Roy en conférence de presse ce mardi.

Jonas Martin, un renfort défensif pour affronter le PSG

À moins de 24 heures du choc face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes, Éric Roy s’est exprimé en conférence de presse devant les médias. L’entraîneur brestois a fait le point sur les absents et les joueurs disponibles pour cette rencontre cruciale. Il a notamment annoncé les forfaits de deux joueurs clés :

« Côté absences, on doit se priver d’Ibrahim Salah (fracture du 5e métatarsien) pour plusieurs semaines, et de Romain Del Castillo (entorse du genou) pour encore quelques jours », a-t-il précisé. En revanche, il pourra compter sur Jonas Martin, absent des terrains depuis novembre 2024, mais désormais prêt à faire son retour dans le groupe : « On peut compter sur Jonas Martin, qui fait son retour », a confirmé le coach brestois.

Stade Brestois : Jonas Martin opérationnel face au PSG 3

Éric Roy réaliste avant le choc contre le PSG

Concernant ce duel face au Paris SG, Éric Roy ne nourrit pas de grandes illusions. Conscient que son équipe est diminuée par les blessures et que la lourde défaite (0-3) du match aller complique la qualification, il espère néanmoins voir ses joueurs livrer une prestation honorable :

« On n’est pas dans la meilleure des situations pour aborder ce match. Il y aura la volonté de faire une bonne prestation, même si on aurait aimé venir avec moins de buts encaissés à l’aller. Mais on a beaucoup appris cette saison, notamment par rapport à une saison classique où nous avions uniquement le championnat à gérer. »