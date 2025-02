OM : Adrien Rabiot, une menace supplémentaire face à l’ASSE !

Depuis son arrivée à l’OM, Adrien Rabiot s’est transformé en véritable poison pour les défenses adverses. L’ASSE sera-t-elle prochaine victime du milieu de terrain français ?

Adrien Rabiot s’est mué en véritable buteur à l’OM

Le transfert d’Adrien Rabiot à l’Olympique de Marseille a fait grand bruit l’été dernier. Un choix audacieux pour l’ancien Parisien qui n’a pas tardé à s’imposer comme un élément incontournable de l’OM. Plus qu’un simple milieu de terrain, il s’est mué en véritable buteur cette saison sous le maillot phocéen.

Avec déjà cinq réalisations à son actif, Adrien Rabiot a largement dépassé les attentes placées en lui. Une métamorphose qui étonne même les observateurs les plus avertis. « Il ne marquait pas aussi souvent de la tête. C’est devenu rare les très bons joueurs de tête donc les adversaires vont se dire que Rabiot est le principal danger et qu’il ne faut pas le lâcher », déclare Olivier Echouafni, ancien joueur de l’OM, dans les colonnes de La Provence.

Cette nouvelle facette du jeu d’Adrien Rabiot est un véritable atout pour l’Olympique de Marseille. Ses buts sur corner sont d’ailleurs devenus une spécialité, à tel point que les défenses adverses doivent désormais le surveiller comme le lait sur le feu.

Une arme offensive à surveiller de très près par l’AS Saint-Etienne

Samedi prochain, lors du choc OM-ASSE, les Stéphanois auront à cœur de neutraliser le milieu de terrain marseillais. Mais avec deux buts déjà inscrits face aux Verts cette saison, Adrien Rabiot pourrait bien une nouvelle fois faire trembler les filets. Quoi qu’il en soit, son arrivée à l’OM est une véritable réussite.

L’international français a non seulement apporté son expérience et sa technique, mais il s’est également révélé être un redoutable buteur. Une évolution qui ravit les supporters marseillais et qui fait de lui l’un des joueurs les plus en forme de l’effectif de Roberto De Zerbi.