OM : De Zerbi face à plusieurs menaces qui pèsent sur son groupe

La concurrence bat son plein à l’OM ! Avec l’arrivée de nouvelles recrues hivernale, Roberto De Zerbi a du pain sur la planche. Il doit gérer un effectif pléthorique et des egos.

OM : Roberto De Zerbi confronté à la gestion d’un effectif pléthorique

Après sa victoire éclatante face à l’AS Saint-Étienne (5-1), l’Olympique de Marseille se tourne vers son prochain match contre Auxerre avec une sérénité. Pourtant, l’entraîneur marseillais Roberto De Zerbi doit faire face à une problématique de taille : la gestion d’un effectif pléthorique.

En effet, le mercato hivernal a permis à l’OM de renforcer son équipe avec les arrivées d’Amar Dedic, Ismaël Bennacer ou encore Amine Gouiri. Si ces recrues sont synonymes de renforcement pour le groupe, elles posent également un défi de taille pour De Zerbi : comment satisfaire les ambitions de chacun avec un temps de jeu limité ?

Lucide, le technicien italien reconnaît que cette situation fait partie des réalités d’un club ambitieux. « Dans un club qui vise la Ligue des Champions, il est impensable de ne compter que sur onze joueurs », a-t-il déclaré en conférence de presse. De Zerbi insiste également sur le rôle crucial du staff pour accompagner les joueurs moins utilisés et sur la responsabilité de ces derniers d’accepter la rotation.

La rotation est nécessaire pour atteindre les objectifs

La gestion des égos sera sans doute primordiale pour Roberto De Zerbi. Certains cadres du vestiaire, comme Valentin Rongier, voient leur temps de jeu diminuer au fil des matchs, ce qui pourrait engendrer des frustrations. L’entraîneur devra donc faire preuve de pédagogie et de fermeté pour convaincre ses joueurs que la rotation est nécessaire pour atteindre les objectifs collectifs.

Solide dauphin du PSG, avec six points d’avance sur Nice, l’OM est en bonne voie pour décrocher une place en Ligue des Champions. Cette ambition passera nécessaire par une gestion avisée des ressources humaines. De Zerbi devra jongler entre les performances, les affinités et les ambitions personnelles pour maintenir un groupe soudé et compétitif. Un véritable casse-tête de riche pour l’entraîneur marseillais.