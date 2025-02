Mercato PSG : L’avenir de Nordi Mukiele déjà scellé au Paris SG ?

Arrivé au Bayer Leverkusen en prêt du PSG en début de saison, le défenseur français Nordi Mukiele semble avoir trouvé son bonheur en Allemagne. Cette formation allemande envisagerait de le garder définitivement.

Mercato PSG : Nordi Mukiele de retour au Paris SG ?

Le début de l’aventure allemande de Nordi Mukiele, prêté par le PSG l’été dernier, avait été difficile. Son premier match comme titulaire face à Wolfsburg avait viré au cauchemar : but contre son camp et remplacement dès la mi-temps (victoire 4-3).

En raison de sa mauvaise performance, le Titi parisien a été relégué sur le banc de touche lors des quatre rencontres suivantes, avant de revenir face à Stuttgart. Mais malheureusement, une blessure l’a de nouveau éloigné des terrains. Mais ce démarrage poussif est désormais relégué au rang de mauvais souvenir pour le joueur formé à Laval.

Depuis le début de l’année 2025, Nordi Mukiele enchaîne les titularisations avec le Bayer Leverkusen. Il a ainsi débuté cinq des sept dernières rencontres de Bundesliga du champion d’Allemagne en titre, signe qu’il a enfin trouvé sa place au sein du collectif de Xabi Alonso.

L’entraîneur espagnol et ses dirigeants envisageraient d’entamer des négociations avec le Paris SG pour conserver Mukiele au-delà de son prêt. Selon Kicker, la direction de Bayer Leverkusen serait même très intéressée par la signature définitive du latéral français.

Selon le site Transfermarkt, la valeur de Nordi Mukiele est estimée à 10 millions d’euros. Cette saison, le joueur a déjà disputé 17 rencontres toutes compétitions confondues avec le géant allemand et a inscrit un but. Le crack français pourrait donc rester définitivement en Allemagne, un pays qu’il connaît bien pour avoir évolué au RB Leipzig entre 2018 et 2022. Le PSG pourrait toucher un joli chèque s’il décide de céder sa pépite à la fin de la saison.