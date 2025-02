OL : Une nouvelle signature officialisée par l’Olympique Lyonnais

L’OL a annoncé officiellement la signature d’un nouveau partenariat, ce mercredi, et ce, jusqu’à la fin de la saison 2024-2025. Il s’agit du deuxième partenariat conclu par le club en 2025.

L’OL signe un nouveau partenariat avec Trainline

John Textor, le président de l’OL, vient de trouver un nouveau partenaire pour accompagner le club rhodanien jusqu’à la fin de l’exercice 2024-2025. L’Olympique Lyonnais a en effet associé son image à Trainline, l’application de réservation en ligne de billets de train.

Le logo du nouveau partenaire des Gones sera présent sur le dos des maillots du club lors des matchs de Ligue 1, dès le prochain match de l’OL contre le PSG, le dimanche 23 février au Groupama Stadium. L’enseigne de l’application sera également visible sur les écrans et panneaux du Parc OL et sur les réseaux sociaux du club de Lyon, lors des campagnes publicitaires.

Trainline et l’Olympique Lyonnais se réjouissent

Selon Jody Ford, le PDG de la société Trainline, le partenariat avec l’Olympique Lyonnais vise à « encourager les changements d’habitudes ». Il a déclaré ensuite : « En nous associant à l’OL, formation iconique du championnat français, nous souhaitons faire découvrir Trainline à un plus large public, tout en mettant en avant les avantages du train ».

« Nous sommes particulièrement heureux d’accueillir Trainline parmi nos partenaires majeurs sur cette saison. Nous allons pouvoir entamer une collaboration bénéfique pour nos marques respectives et accompagner cette plateforme innovante et dynamique dans son développement en France et plus largement en Europe… », a réagi Cyrille Groll, Directeur du développement commercial de l’Olympique Lyonnais.

C’est le deuxième partenariat signé par l’OL en 2025. Il est conclu après celui avec OPNR, spécialiste de la rénovation énergétique, en janvier dernier.