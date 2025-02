Mercato : Le PSG prêt à faire une folie pour Eduardo Camavinga ?

Après Mason Greenwood, le PSG vise un autre coup spectaculaire pour le mercato d’été. Eduardo Camavinga, milieu de terrain du Real Madrid, est dans le collimateur des Parisiens.

Mercato : Le PSG revient à la charge pour Eduardo Camavinga

Eduardo Camavinga est un joueur polyvalent, capable de jouer au milieu de terrain et en défense. Il possède un grand talent et un potentiel énorme. Mais depuis son arrivée au Real Madrid, l’international français ne parvient à s’imposer réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable. Malgré les départs de Casemiro et Toni Kroos, il n’a pas encore réussi à e faire une place durable dans le onze de départ de Carlo Ancelotti.

Ses soucis physiques n’ont pas aussi joué en sa faveur. Cette saison, Eduardo Camavinga n’a a été titularisé qu’à 7 reprise en Liga. Ce manque de temps de jeu, combinés aux lacunes défensives qui lui sont souvent reprochées, pourraient l’inciter à un départ du Real Madrid. Sachant que ce ne sont pas les prétendants qui manquent pour l’accueillir.

En effet, selon le site Fichajes, le Paris Saint-Germain suit de près la situation d’Eduardo Camavinga en vue du prochain mercato. Rappelons que le PSG était déjà intéressé par le joueur de 22 ans avant son départ de Rennes pour Madrid. À l’époque, le club espagnol avait déboursé 30 millions d’euros pour le recruter. Quatre ans après cette tentative manquée, le PSG ambitionne ainsi de recruter à la charge pour sa signature. Et ce retour de flamme pourrait finalement porter ses fruits, à une condition.

Le Real Madrid fixe une condition pour son transfert

Le média espagnol explique que le Real Madrid est prêt à laisser partir Eduardo Camavinga, au PSG ou ailleurs, à condition que le club intéressé paie 80 millions d’euros pour son transfert. Le Paris SG, qui possède déjà un milieu de terrain bien fourni avec Vitinha, Joao Neves, Fabian Ruiz et Warren Zaïre-Emery, est-il prêt à dépenser une telle somme pour l’ancien Rennais ?

Il appartient donc au PSG de prendre sa décision. L’entraîneur Luis Enrique devra évaluer si le joueur correspond aux besoins de l’équipe et si le prix demandé par le Real Madrid est justifié. Si le PSG décide de passer à l’action, il devra aussi faire face à la concurrence d’autres clubs européens, également intéressés par le profil d’Eduardo Camavinga.

Quoi qu’il en soit, une arrivée de Camavinga au PSG serait un choix stratégique fort. Le joueur apporterait sa polyvalence, son talent et son expérience à l’équipe. Il renforcerait le milieu de terrain et pourrait également dépanner en défense si nécessaire. Néanmoins, le club de la capitale devra donc peser le pour et le contre avant de se lancer dans cette opération XXL.