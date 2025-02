PSG : Achraf Hakimi révèle les dessous de sa prolongation de contrat au Paris SG

Achraf Hakimi reste au PSG encore pour plusieurs années. L’histoire d’amour entre le Marocain et le Paris SG se poursuit pour les quatre prochaines années. Un choix fort que l’arrière droit justifie avec beaucoup d’ambitions.

PSG : Achraf Hakimi continue d’écrire son histoire en bleu et rouge

Arrivé en 2021 pour 68 millions d’euros, Achraf Hakimi s’est imposé comme un pilier du Paris Saint-Germain. Alors que les rumeurs le liaient à un départ après celui de Kylian Mbappé, le latéral marocain a choisi de prolonger son aventure parisienne jusqu’en 2029. Une décision qui témoigne de son attachement au club et à son projet ambitieux.

Achraf Hakimi n’a pas caché son enthousiasme lors de l’annonce de sa prolongation. « Ce club et ses supporters possèdent un caractère unique. Ici, je bénéficie d’un cadre optimal pour travailler et progresser. Représenter ce club prestigieux est un honneur », a-t-il déclaré sur le site officiel du PSG. Ces mots illustrent son sentiment d’appartenance à une institution qui dépasse le simple cadre sportif.

Un projet sportif ambitieux et un style de jeu adapté

Hakimi, âgé de 26 ans, voit en Paris un terreau fertile pour son épanouissement personnel et professionnel. L’international marocain a également mis en avant le projet sportif du PSG et le style de jeu prôné par Luis Enrique. Des facteurs clés ont pesé dans le choix du Lion de l’Atlas. « Je crois que la première chose, c’est le projet ambitieux que nous avons ici au club. Ensuite, il y a ce football que le coach nous fait pratiquer, j’aime beaucoup ! », a-t-il expliqué.

Cette prolongation au PSG s’inscrit dans une volonté de continuité et de conquête, avec des objectifs clairs : dominer en France et briller sur la scène européenne. Achraf Hakimi, déjà titulaire indiscutable, entend jouer un rôle central dans cette quête de titres.

Des conditions financières à la hauteur du talent de Achraf Hakimi au Paris SG

Face à l’intérêt de plusieurs grands clubs européens, notamment le Real Madrid, le PSG a su convaincre son joueur en lui offrant des conditions à la mesure de son talent. Selon Mundo Deportivo, Achraf Hakimi percevra désormais un salaire net de 14 millions d’euros par an, contre 10 millions auparavant. Cette revalorisation fait de lui l’un des défenseurs latéraux les mieux payés au monde.

Il s’agit d’une reconnaissance financière qui accompagne son statut de joueur clé dans l’effectif parisien. En prolongeant jusqu’en 2029, Achraf Hakimi s’engage pleinement dans l’avenir du Paris Saint-Germain. « Il y a encore énormément d’objectifs que je veux atteindre avec le Paris Saint-Germain », a-t-il affirmé.

Cette décision marque une étape importante dans sa carrière et confirme son rôle de leader au sein d’une équipe en pleine reconstruction. Pour le PSG, c’est une garantie de stabilité et de qualité sur un poste stratégique, alors que le club vise les plus hautes ambitions.