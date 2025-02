LDC – PSG : Le message fort de Nasser Al-Khelaïfi après la qualification en 8es

Nasser Al-Khelaïfi est apparu très heureux et satisfait après la qualification du PSG en huitièmes de finale de Ligue des Champions. Les Parisiens se sont largement imposés 7-0 face au Stade Brestois, de quoi inspirer une réaction forte de leur président.

PSG – Brest : Nasser Al-Khelaïfi loue le collectif du Paris SG

Avec sept buteurs différents, le PSG a affiché une unité et une force collective impressionnantes. Nasser Al-Khelaïfi n’a pas manqué de le souligner, tout en mettant en avant le projet d’équipe que le club construit depuis plusieurs saisons. « C’était un beau match pour notre club », a réagi le président du Paris Saint-Germain à la fin de la rencontre.

Pour le Qatari, il s’agit d’une « autre démonstration du projet d’équipe que nous sommes en train de construire, non seulement illustré par les 7 buteurs différents de ce soir, mais aussi par l’ensemble de l’équipe. Une fois de plus, nous avons été un collectif. Une fois de plus, nous avons été un collectif ».

Un hommage appuyé d’Al-Khelaïfi au Stade Brestois

Le dirigeant parisien a également tenu à saluer la performance du Stade Brestois, mettant en avant le travail de ses dirigeants et leur projet sur le long terme. « Je tiens à rendre un hommage particulier à Brest, qui a fait honneur à la France et au football français dans cette campagne de Ligue des Champions », a lancé Nasser Al-Khelaïfi.

« Le président Le Saint, Yann (Kerdraon), Pascal (Robert), Grégory (Lorenzi) et toute l’équipe de Brest construisent quelque chose pour le long terme et nous ont toujours très bien traités. Ce fut un honneur pour le PSG d’affronter sur le terrain ces deux dernières semaines un club dont le football français peut être fier », a-t-il ajouté.

Le Paris Saint-Germain regarde déjà vers l’avenir

Avec cette qualification en poche, le Paris Saint-Germain peut maintenant se concentrer sur les étapes à venir. Al-Khelaïfi a souligné l’importance de rester concentré et de poursuivre sur cette dynamique positive. Alors que Liverpool et le FC Barcelone sont des adversaires potentiels, Paris devra montrer qu’il est prêt à relever les grands défis pour aller le plus loin possible dans la compétition.