Mercato Stade Rennais : Steve Mandanda vers la sortie au SRFC ? Sa réponse cash !

Steve Mandanda s’est de nouveau prononcé sur son avenir au Stade Rennais. En fin de contrat au Stade Rennais en juin prochain, le gardien de but français ne sait pas encore s’il va poursuivre l’aventure avec le SRFC.

Mercato Stade Rennais : Steve Mandanda sur le départ du SRFC ?

Steve Mandanda fait face à une rude concurrence à son poste depuis l’arrivée de Brice Samba durant le mercato hivernal en provenance du RC Lens. L’international français est relégué sur le banc en raison de ses performances moins convaincantes.

Après une première moitié de saison, l’ancien gardien de but de l’Olympique de Marseille doit désormais accepter un rôle de doublure au sein de la formation bretonne. Steve Mandanda a reconnu avec franchise que son propre niveau de performance a motivé ce changement.

« Si j’avais été performant, il n’y aurait pas eu de débat, il n’y aurait pas eu besoin de réfléchir sur le poste de gardien de but. À partir du moment où j’ai une première partie de saison qui est plus que moyenne, où je coûte pas mal de buts et de points à l’équipe, c’est logique que cette réflexion existe au sein du club », a-t-il dit dans une interview accordée à RMC Sport.

Interrogé sur son avenir au Stade Rennais, Steve Mandanda reste évasif. L’ancien Marseillais n’a pas encore pris de décision concernant la suite de sa carrière. « Si je connais la suite ? Non, justement. La suite, il y a énormément d’interrogations. Aujourd’hui, je ne peux pas en parler parce que moi-même je ne sais pas exactement ce que je vais faire, ce que je veux faire… La priorité, c’est de finir cette saison du mieux possible en prenant le maximum de plaisir et puis on verra bien ce qui va se passer », a poursuivi Steve Mandanda.

Le gardien de but rennais a indiqué qu’il n’a pas encore entamé de discussions avec les dirigeants du Stade Rennais pour une prolongation de son contrat. « Prolonger à Rennes ? En tout cas, je n’ai discuté et échangé avec personne. Et puis encore une fois, moi-même je ne sais pas si j’ai cette force et cette volonté de continuer », a déclaré Steve Mandanda.