ASSE : Maxime Bernauer enfin prêt pour son premier match avec Saint-Etienne

Arrivé à l’ASSE, blessé, Maxime Bernauer va disputer son premier match sous ses nouvelles couleurs face à Angers SCO à Geoffroy-Guichard, samedi (19h). Il s’est dit prêt lors de la conférence de presse d’avant-match.

ASSE : Bernauer justifie son absent contre le Stade Rennais et l’OM

Recruté par l’ASSE cet hiver, dans les derniers instants du mercato, Maxime Bernauer s’apprête à faire sa première apparition en Ligue 1. Il s’est présenté en conférence de presse pour évoquer le match décisif contre Angers SCO, un adversaire direct de Saint-Étienne dans la course au maintien.

« Ça n’a pas été facile d’arriver dans un nouveau club après ce coup dur avec le Dinamo Zagreb. C’est frustrant, car ce n’est pas idéal pour l’intégration et pour répondre aux attentes », a confié le défenseur.

La recrue hivernale a manqué les deux derniers matchs perdus face au Stade Rennais (0-2) et à l’OM (5-1). « Le but était de revenir au plus vite sans aggraver les choses. Je suis satisfait d’être de retour ! Aujourd’hui, je suis impatient de jouer », a-t-il assuré.

La recrue est optimiste pour le maintien de Saint-Etienne

Malgré la situation alarmante de l’ASSE (les Verts sont barragistes), Maxime Bernauer est optimiste quant au maintien.

« La situation est difficile, mais nous sommes encore en vie. Les prochaines rencontres sont capitales. Il y a des choses à travailler, bien sûr, mais il faut aussi s’appuyer sur les points positifs mis en place depuis l’arrivée du nouveau coach. Je suis arrivé en ayant conscience que nous allions jouer le maintien. Entre nous, nous devons garder des intentions positives », a-t-il déclaré.

Le couteau suisse qui peut tout changer ?

🎙️ Maxime Bernauer avant #ASSESCO : "Je suis très heureux de retrouver le collectif et de m'apprêter à découvrir la L1 avec ce club. J’ai pu jouer en Réserve, reprendre le rythme et éliminer les dernières appréhensions. Je suis maintenant impatient de jouer !" pic.twitter.com/LA38EnftPn — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 20, 2025

Il est important de noter que Maxime Bernauer a déjà évolué avec le Paris FC en Ligue 2 entre 2021 et 2023, avant de s’exiler en Croatie. Défenseur central de prédilection, il est capable de dépanner au poste d’arrière latéral droit et de milieu de terrain. « Je pense que les idées du coach correspondent à mes qualités », a-t-il conclu.