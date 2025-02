Mercato ASSE : Saint-Etienne officialise l’arrivée de Maxime Bernauer !

L’ASSE a officialisé ce dimanche l’arrivée de Maxime Bernauer en provenance du Dinamo Zagreb. Le défenseur français rejoint les Verts sous forme de prêt avec option d’achat jusqu’à la fin de la saison.

Mercato : Maxime Bernauer, un renfort d’expérience pour l’ASSE

L’AS Saint-Étienne continue de se renforcer cet hiver avec l’arrivée de Maxime Bernauer, un joueur expérimenté qui vient étoffer la défense stéphanoise. Formé au Stade Rennais, le joueur de 26 ans a connu un parcours atypique, passant par plusieurs échelons du football français avant de s’imposer à l’étranger.

« Ce dimanche, l’AS Saint-Étienne et le Dinamo Zagreb (Croatie) ont trouvé un accord pour le prêt avec option d’achat du défenseur Maxime Bernauer (26 ans), jusqu’à la fin de saison », a annoncé le club forézien sur son site internet.

Après des expériences en National avec Concarneau et Le Mans, Bernauer a franchi un cap en Ligue 2 avec le Paris FC, où il a disputé 71 matchs et s’est forgé une réputation de joueur fiable et polyvalent. Capable d’évoluer en défense centrale, en latéral droit ou en milieu défensif, son profil correspond parfaitement aux besoins de l’ASSE, en quête de stabilité pour assurer son maintien en Ligue 1.

Un passage enrichissant au Dinamo Zagreb avec Saint-Etienne

L’été dernier, Maxime Bernauer a tenté l’aventure à l’étranger en signant au Dinamo Zagreb, un club habitué aux compétitions européennes. En 43 matchs, il a accumulé une expérience précieuse, notamment en disputant des rencontres face à Arsenal, le Borussia Dortmund et le Celtic Glasgow en Ligue des Champions.

Son passage en Croatie a été marqué par un titre de champion, une preuve de son apport au sein de son équipe. Malgré ces succès, le défenseur français a saisi l’opportunité de revenir en France cet hiver, attiré par le challenge stéphanois et l’ambiance unique de Geoffroy-Guichard.

Maxime Bernauer enthousiaste à l’idée de jouer en Vert

Lors de son officialisation, Maxime Bernauer a exprimé sa joie de rejoindre Saint-Étienne pour un nouveau challenge. « Très heureux de porter ce maillot ! De l’ASSE, j’ai l’image d’un club historique, avec des supporters exceptionnels et un stade où l’ambiance est incroyable. Il y a un maintien à aller chercher, c’est le plus important pour le club. J’ai l’envie de m’intégrer au plus vite dans l’effectif », a-t-il confié.

Son engagement et sa détermination seront des atouts majeurs pour l’AS Saint-Etienne, qui lutte pour assurer son avenir en Ligue 1. L’entraîneur des Verts, Eirik Horneland, s’est également montré enthousiaste quant à cette arrivée, la deuxième signature du mercato hivernal du club stéphanois :

« Maxime est un très bon joueur de ballon, très bon dans la construction, avec une personnalité volontaire. C’est un bon joueur qui entre dans le groupe et qui va nous emmener, dans la situation dans laquelle nous sommes, beaucoup d’enthousiasme. »

Avec son expérience en club et en coupe d’Europe, sa polyvalence et son mental de compétiteur, Maxime Bernauer pourrait devenir un élément clé dans la mission maintien de l’ASSE. Son prêt avec option d’achat laisse entrevoir un avenir potentiel en Vert au-delà de cette saison.