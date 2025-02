ASSE : Pas de boucs émissaires, Horneland assume et sonne la révolte

Après la lourde défaite de l’ASSE contre l’OM (1-5), Eirik Horneland a pris la parole pour assumer ses responsabilités avant la réception d’Angers SCO. Pas question pour lui de rejeter la faute sur le mercato, il préfère mobiliser son groupe pour rebondir.

ASSE : Pas de fuite en avant pour Eirik Horneland

Sortie d’une déroute mémorable face à l’Olympique de Marseille, l’AS Saint-Etienne s’apprête à recevoir Angers SCO. Mais avant cette affiche, l’entraîneur des Verts a tenu à mettre les choses au clair. En conférence de presse, Eirik Horneland n’a pas cherché d’excuses après l’humiliation subie à Marseille.

« Sur ce match, je ne suis pas content de ce que j’ai fait », a-t-il admis. Après une entame plutôt correcte, ses ajustements tactiques à la mi-temps n’ont pas eu l’effet escompté. « Les 25 premières minutes n’ont pas été mauvaises. Mais j’ai voulu réorganiser l’équipe pour avoir plus de possession, mais mes choix n’ont pas été payants », a-t-il regretté, assumant pleinement cette déroute.

Un groupe de Saint-Etienne qui qui doit réagir

Interrogé sur le manque d’alternatives tactiques, Horneland a reconnu la difficulté d’affronter une équipe comme l’OM. « Contre une équipe de la qualité de Marseille, c’est difficile de trouver les solutions. Il n’y a pas beaucoup d’options quand on affronte une telle équipe, mais on aurait pu se battre un peu plus », a-t-il concédé. Plutôt que de pointer du doigt un effectif limité, il a préféré appeler ses joueurs à redoubler d’efforts.

Eirik Horneland sait que la route est encore longue et que la lutte pour le maintien sera rude jusqu’à la dernière journée. « Le maintien se jouera peut-être sur le dernier match, et même sur le dernier tir. Il faudra se battre jusqu’au bout, à chaque match, sur chaque ballon », a prévenu l’entraineur de l’ASSE.

Si la défaite contre l’OM est un coup dur, le coach de l’AS Saint-Etienne refuse de sombrer dans le fatalisme. Il veut voir un sursaut d’orgueil dès la prochaine rencontre face à Angers SCO et mobilise déjà ses troupes pour arracher leur survie en Ligue 1.