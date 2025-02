ASSE – Angers SCO : Alexandre Dujeux craint la ferveur du Geoffroy-Guichard

Angers SCO s’apprête à affronter l’ASSE dans un match crucial pour le maintien en Ligue 1. Alexandre Dujeux, l’entraîneur angevin, s’attend à une rencontre sous haute tension face à une équipe stéphanoise transcendée par la ferveur du Geoffroy-Guichard.

ASSE – Angers SCO : Un déplacement périlleux pour Angers à Saint-Etienne

En pleine lutte pour le maintien, le SCO d’Angers sait qu’un bon résultat à Saint-Étienne pourrait être un tournant. « Si on gagne à Saint-Étienne, ce sera un grand pas vers notre objectif », a déclaré Alexandre Dujeux en conférence de presse. Toutefois, il reste prudent et rappelle que le chiffre précis pour assurer le maintien est encore incertain.

L’essentiel, selon lui, est de rester concentré sur la performance et l’engagement. Cependant, l’entraîneur angevin sait que son adversaire a un avantage certain : Le Chaudron. L’ASSE a en effet bâti une grande partie de son classement sur ses performances à domicile. Un facteur clé que Alexandre Dujeux ne perd pas de vue.

« On n’est pas favoris quand on va à Saint-Étienne, avec la ferveur du stade Geoffroy-Guichard et une équipe qui a pris 16 de ses 18 points à domicile », admet Dujeux. Il reconnaît la difficulté de jouer dans un tel environnement, tout en insistant sur la nécessité pour son équipe de rester solidaire et efficace.

Un match aller encore dans les mémoires

Le technicien angevin n’a pas oublié la première confrontation de la saison entre les deux équipes. Ce match avait marqué un tournant pour Angers, avec une victoire face à l’AS Saint-Etienne, qui avait boosté le moral des joueurs. « Ce fut notre première victoire, et ça nous avait fait un bien fou », se remémore-t-il. Il espère que son équipe pourra s’inspirer de cette prestation pour résister à la pression du Chaudron.

Angers devra tout de même faire sans plusieurs éléments clés, notamment Cédric Hountondji et Arcus, toujours en phase de soins. « Forcément, ça tire car nos victoires sont souvent arrachées à l’énergie. Mais le groupe doit répondre », affirme Alexandre Dujeux. Malgré la fatigue accumulée, il mise sur l’abnégation de ses joueurs pour résister à la vague verte et repartir avec un résultat positif.