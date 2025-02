Sous l’impulsion de Damien Comolli, le Toulouse FC mise sur l’analyse de données depuis plusieurs années pour optimiser ses performances. Cette approche technologique joue également un rôle clé dans le recrutement du club, comme l’explique l’entraîneur Carles Martínez Novell.

L’impact de la data sur les performances du Toulouse FC

Pour progresser en Ligue 1 et sur la scène européenne, le Toulouse FC a intégré l’analyse de données à son fonctionnement. Dans une interview accordée à Flashscore, Carles Martínez Novell a mis en avant les bénéfices de cette approche : « Cela nous permet d’évaluer notre performance, non seulement en fonction des résultats ou des buts marqués, mais aussi à travers une analyse plus fine de notre jeu. »

Au-delà des performances sur le terrain, l’utilisation de la data offre une vision plus large sur la dynamique du club en championnat : « Elle nous aide à déterminer si nous avons plus ou moins de points que prévu, si nous atteignons nos objectifs et si nous sommes capables d’exploiter efficacement les zones clés du jeu, aussi bien en attaque qu’en défense », a ajouté l’entraîneur espagnol.

Toulouse FC : Carles Martínez Novell met en avant l'apport de la data dans la stratégie du TFC 3

Le rôle stratégique de la data dans le recrutement

Carles Martínez Novell a également souligné l’importance de la data dans le processus de recrutement du TFC : « Comme vous l’avez mentionné, la data est un élément central du recrutement. Nous avons une stratégie de transferts claire, définie par des critères précis et des méthodologies adaptées. Mon rôle est ensuite de tirer le meilleur des joueurs que nous recrutons, car leur progression individuelle profite à l’ensemble de l’équipe », a-t-il expliqué.

Grâce à cette approche axée sur la data, le Toulouse FC continue d’affiner ses choix stratégiques pour maximiser son potentiel en Ligue 1 et sur la scène européenne.