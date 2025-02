ASSE : Horneland va-t-il chambouler la compo de Saint-Etienne ? Sa réponse sans détour

L’arrivée d’Eirik Horneland sur le banc de l’ASSE, perçue comme un espoir de renouveau, n’a pour l’instant pas eu l’effet escompté. Alors que la pression monte et que le spectre de la Ligue 2 se rapproche, il met en avant l’importance de créer des automatismes et de la cohésion au sein de l’équipe, plutôt que de procéder à des changements constants.

ASSE : Face à Angers SCO, Horneland doit inverser la tendance

L’ASSE, club historique du football français, traverse une période des plus difficiles. Enlisée dans la zone rouge de relégation, l’équipe stéphanoise peine à trouver le chemin de la victoire.

A douze journées de la fin du championnat, Eirik Horneland, nommé en urgence pour éviter la relégation à l’AS Saint-Etienne, se retrouve face à un défi de taille : sauver les Verts d’un retour en Ligue 2. Pour ce faire, il doit réussi à inverser la tendance.

En effet, l’équipe stéphanoise enchaîne les contre-performances, avec une série de six matchs sans victoire, dont trois défaites consécutives. Malgré un style de jeu affirmé et un discours optimiste, l’entraîneur norvégien ne parvient pas à trouver les solutions pour relancer l’ASSE.

En quête d’automatismes, Horneland s’accroche à ses choix et principes !

À l’approche d’un match crucial contre Angers SCO, un concurrent direct pour le maintien, Eirik Horneland décide de maintenir sa confiance envers les mêmes joueurs.

« Je pense qu’il est très important de donner des automatismes aux joueurs. Le football est un jeu très compliqué […]. Si on change les joueurs sans arrêt, cela devient encore plus compliqué. Le plus important est de créer des connexions et de faire jouer un groupe de joueurs ensemble, encore et encore, pour leur donner le plus d’automatismes possible », a-t-il expliqué.

Alors que la nécessité de prendre de nouvelles décisions fortes s’impose, afin de donner un coup de fouet aux joueurs, le nouveau coach de l’ASSE s’accroche plutôt à ses principes et à ses choix initiaux.