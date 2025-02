PSG : Un possible retour de Kylian Mbappé à Paris évoqué !

Le feuilleton Kylian Mbappé connaît un nouveau rebondissement. Le Real Madrid affrontera peut-être le PSG en Ligue des Champions, offrant une occasion unique à l’attaquant français de retrouver son ancien club, moins d’un an après son départ.

PSG : Vers un incroyable retour de Kylian Mbappé à Paris ?

Kylian Mbappé a quitté le PSG l’été dernier pour rejoindre le Real Madrid, après six saisons passées dans le club de la capitale. Son départ a été marqué par de nombreuses tensions et rumeurs, notamment concernant sa prolongation de contrat et son salaire. Et près d’un an après cette rupture, l’attaquant français pour croiser la route du PSG.

En effet, le Paris Saint-Germain affronte Liverpool en huitièmes de finale de la Ligue des champions. En cas de victoire, le club parisien fera vainqueur du match entre le Club Brugge et Aston Villa en quarts de finale. Et si le PSG parvient à se qualifier, il pourra alors affronter le Real Madrid en demi-finale de la compétition. Un choc qui marquerait le retour de Kylian Mbappé au Parc des Princes.

Le parc des Princes retient son souffle

Pierre Ménès s’enflamme d’ailleurs face à ces possibles retrouvailles. « Alors là, mes amis, si on a une demi-finale PSG-Real en Ligue des Champions… Je peux vous dire que les papiers et les machins sur Mbappé… On est parti pour des grandes séances de l’Italie, ça va être exceptionnel », a-t-il confié sur sa chaîne Youtube.

Cet éventuel retour de Mbappé au Parc des Princes, même pour un match, sera un événement majeur. Il est certain que les supporters du PSG lui réserveraient un accueil particulier, entre joie de le revoir et rancœur de son départ. Reste à savoir si ce retour se réalisera. Pour cela, il faudra que le PSG et le Real Madrid se qualifient pour les demi-finales de la Ligue des champions.