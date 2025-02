Ligue des Champions – PSG : Barça ou Liverpool, grosse alerte pour le Paris SG avant les 8es

Le PSG s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, mais un point faible inquiète : Gianluigi Donnarumma. La presse espagnole estime que le gardien italien pourrait être une faille exploitable pour le FC Barcelone ou Liverpool.

Une qualification difficilement acquise par le PSG

Si le PSG a validé son billet pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, son parcours n’a pas été de tout repos. Après un début de saison marqué par des contre-performances, les Parisiens ont dû cravacher pour assurer leur qualification. Leur montée en puissance face au RB Salzbourg, Manchester City et Stuttgart leur a permis de gagner en confiance, mais l’obstacle qui les attend s’annonce bien plus corsé.

Les hommes de Luis Enrique connaîtront ce vendredi leur futur adversaire en huitièmes de finale à l’issue du tirage au sort très attendu. Le Paris Saint-Germain, pour continuer à viser encore plus loin, devra se passer soit du FC Barcelone soit de Liverpool. « Le Barça ou Liverpool? On est prêts pour les deux options. J’ai ma préférence mais je ne la donnerai pas », a confié l’entraîneur parisien après la qualification mercredi.

Donnarumma, une faille pointée du doigt au Paris SG

Malgré le talent indéniable de Gianluigi Donnarumma, le gardien italien ne rassure pas toujours. Ses lacunes dans le jeu au pied et certaines erreurs individuelles en font une cible privilégiée pour les adversaires. La presse espagnole, notamment via le journaliste Bruno Alemany, estime que le FC Barcelone ou Liverpool pourraient exploiter cette faiblesse pour mettre le PSG en difficulté.

« En défense, je ne pense pas que ce soit une équipe très fiable. C’est une équipe qui peut faire des erreurs sur le ballon, mais plutôt des erreurs individuelles, parce qu’elle n’a pas les meilleurs joueurs dans les pieds et je pense surtout à Donnarumma », a-t-il analysé.

Une défense de Paris sous pression

Outre Donnarumma, la défense parisienne n’est pas épargnée par les critiques. Marquinhos et Pacho sont jugés moins solides dans la relance et pourraient être mis sous pression par des attaques intenses. Face à des équipes comme le Barça ou Liverpool, réputées pour leur pressing haut, la moindre erreur pourrait être fatale.

« Marquinhos et Pacho ne me semblent pas non plus être les meilleurs au monde dans ce domaine. Et c’est vrai que les latéraux leur offrent beaucoup de solutions. Mais surtout, Donnarumma n’est pas très bon avec ses pieds. C’est un gardien irrégulier », a ajouté le journaliste espagnol.

Un défi crucial pour Luis Enrique

Luis Enrique devra trouver des solutions pour sécuriser son dernier rempart et éviter que cette faille ne devienne un problème majeur en huitièmes de finale. Si le Paris Saint-Germain veut franchir un cap et viser plus loin en Ligue des Champions, une solidité défensive et une gestion plus sereine du ballon seront indispensables. Le PSG saura-t-il corriger ses points faibles avant d’affronter l’un des cadors européens ? Réponse dans les semaines à venir.