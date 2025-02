Stade de Reims : Gabriel Moscardo, la Copa America comme tremplin au SDR ?

Peu utilisé par le Stade de Reims lors de la première moitié de saison, Gabriel Moscardo pourrait enfin bénéficier de temps de jeu à son retour de la sélection nationale brésilienne U20. Grâce à ses belles performances et son triomphe en Copa America, le milieu de terrain de 19 ans a convaincu Samba Diawara, qui compte sur lui pour la suite des compétitions.

Gabriel Moscardo, un talent laissé en attente par le Stade de Reims

Joueur du Paris Saint-Germain, Gabriel Moscardo a été prêté au Stade de Reims pour une saison afin de gagner en expérience et d’affiner ses qualités techniques au plus haut niveau européen. Cependant, son aventure champenoise a été perturbée dès le départ par une blessure. Entre convalescence et adaptation, le jeune récupérateur a accumulé les semaines sans jouer.

Cette situation a provoqué l’agacement du Paris Saint-Germain, qui a envisagé de rompre le prêt pour récupérer son jeune prodige. Toutefois, Luka Elsner a tenu à rassurer le club parisien en affirmant qu’il suivait de près l’évolution de Moscardo. Par la suite, le milieu de terrain brésilien a disputé quelques rencontres sous les couleurs rémoises, avec trois apparitions en Ligue 1 et une en Coupe de France. Malgré cela, il n’a pas été considéré comme une priorité jusqu’à présent.

🚨 𝑰𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏.



Comme révélé par @AlAudabram, Gabriel Moscardo sera de retour ce samedi en Champagne. 🔙



Il pourrait faire partie du groupe qui se déplacera à Angers, ce mardi, pour disputer le quart de finale de Coupe de France. pic.twitter.com/0nubgWInZB — Reims Média Football (@reimsmediafoot) February 21, 2025

La Copa America, un tournant décisif

En janvier 2025, Gabriel Moscardo a obtenu l’autorisation du Stade de Reims pour participer à la Copa America U20. Après un début de tournoi difficile, le Brésil est monté en puissance et s’est imposé en finale face au Chili (3-0). Moscardo a joué un rôle clé dans cette victoire, inscrivant deux buts et délivrant une passe décisive.

Ses performances exceptionnelles ont attiré l’attention du nouvel entraîneur du Stade de Reims, qui lui accorde désormais toute sa confiance. Selon le journaliste Alexandre Audabram, Gabriel Moscardo est attendu à Reims ce samedi pour réintégrer l’effectif champenois. Le staff technique, dirigé par Samba Diawara, envisage de le titulariser pour le prochain match contre Angers SCO en Coupe de France, prévu mardi prochain.