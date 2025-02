PSG – Liverpool : La mise en garde d’Arne Slot aux Parisiens

Le PSG affrontera Liverpool pour un choc de titans en 8es de finale de Ligue des champions. Arne Slot, le coach des Reds, a annoncé la couleur pour ce choc.

Arne Slot impressionné par le niveau de jeu du PSG, mais…

Sept ans après leur dernière rencontre, le Paris Saint-Germain et Liverpool s’affrontent en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le match aller se jouera au Parc des Princes le mercredi 5 mars 2025 à 21h, et le match retour se déroulera à Anfield le mardi 11 mars à 21h.

Le PSG, qui a dû passer par les barrages pour se qualifier, recevra donc Liverpool au match aller avant de se déplacer à Anfield pour le match retour. Cette double confrontation s’annonce passionnante entre deux équipes habituées à jouer les premiers rôles en Europe.

Interrogé sur le site du club, Arne Slot, l’entraîneur de Liverpool, a tenu à souligner la qualité de l’équipe parisienne. « À ce stade de la compétition, la qualité de l’adversaire ne sera que de très haut niveau et au PSG ». Il se méfie des Parisiens qui « ont bâti une équipe et un club avec un véritable pedigree européen ».

🎙️ Arne Slot 🇳🇱:



« Tout comme nous, le PSG est leader de son championnat et est sur une longue série d’invincibilité.



Cela nous dit ce qu'il faut savoir sur le défi qui nous attend. »

Liverpool viendra au Parc des Princes avec la meilleure équipe possible

Il faut dire que le PSG a enchaîné de grosses performances ces dernières semaines, tant en Coupe d’Europe qu’en championnat. Les hommes de Luis Enrique se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions en beauté en battant notamment Brest, Stuttgart, Manchester City ou encore Gérone.

Toutefois, Arne Slot a prévenu le PSG que Liverpool viendra au Parc des Princes avec la meilleure équipe possible. « Nous ferons tout notre possible pour être dans la meilleure forme possible lors de la reprise de la Ligue des champions », a-t-il lancé.

Le message est clair : Liverpool ne prendra pas le PSG à la légère et fera tout pour se qualifier pour les quarts de finale. Les Parisiens sont prévenus, ils devront être à leur meilleur niveau pour battre cette équipe des Reds.