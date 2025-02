RC Lens : Will Still fait une promesse choc pour calmer son tempérament

Will Still, entraîneur du RC Lens, a surpris tout le monde en conférence de presse en annonçant une promesse audacieuse pour canaliser son tempérament explosif sur le banc. Connu pour ses prises de bec avec les arbitres, il veut désormais donner l’exemple.

RC Lens : Une indiscipline qui coûte cher à Will Still

Depuis le début de la saison, Will Still s’est distingué par son comportement fougueux sur le bord du terrain. Avec quatre cartons jaunes et un rouge déjà récoltés, il est l’entraîneur le plus sanctionné de Ligue 1. Le patron du RC Lens a reçu ses quatre cartons jaunes lors des rencontres contre l’AS Monaco, l’OGC Nice, le PSG et le RC Strasbourg.

Après son troisième avertissement face au Paris Saint-Germain, il a été suspendu pour un match en raison de l’accumulation de cartons jaunes. Sur les cinq dernières années, Will Still a accumulé deux cartons rouges et dix cartons jaunes, soit douze sanctions en un peu plus de 25 mois passés sur les bancs de Ligue 1.

Will Still fait une promesse choc pour se calmer

Avant le match contre le FC Nantes, Will Still a tenu à s’expliquer et à prendre un engagement fort pour éviter de nouvelles sanctions. En conférence de presse, l’entraîneur du Racing Club de Lens a révélé une initiative surprenante. « Je dois arrêter d’en prendre beaucoup. Vous avez sorti de jolies statistiques cette semaine sur le sujet. J’ai convenu que si je prends un autre carton, je reverse mes primes au groupe », a-t-il confié.

« Et si ça continue, je verrai pour les reverser à l’association du club (Racing Cœur de Lens). Il faut arrêter d’en prendre et je dois montrer l’exemple même si certains ne sont pas justifiés. Il faut grandir et montrer plus de maturité », a promis Will Still. En mettant son propre argent en jeu, le Belge espère changer son comportement et inspirer son équipe du RCL à suivre la même voie en évitant les fautes inutiles.

Est-il dans le viseur des arbitres ?

Certains observateurs s’interrogent sur un possible traitement de faveur à son encontre de la part des arbitres. Sur la question, le jeune technicien de 32 ans a préféré se montrer plutôt évasif.

« Si je suis plus ciblé que d’autres ? Je ne sais pas, c’est aux arbitres qu’il faut poser cette question », a-t-il confié. Dimanche, le RC Lens aura l’occasion de faire parler de lui autrement, en essayant de renouer avec la victoire pour rester dans la course aux places européennes.