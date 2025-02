FC Nantes : Antoine Kombouaré face à une hécatombe avant le choc contre le RC Lens !

Le FC Nantes et Antoine Kombouaré traversent une période compliquée avant d’affronter le RC Lens. Avec plusieurs absences majeures, le technicien kanak doit composer avec un effectif amoindri et repenser son plan de jeu.

FC Nantes : Une défense du FCN en lambeaux

La lourde défaite 7-1 du FC Nantes contre l’AS Monaco a laissé des traces, et Antoine Kombouaré doit désormais faire face à une véritable hécatombe défensive. Pedro Chirivella et Nicolas Cozza sont suspendus, tandis que Jean-Charles Castelletto et Nathan Zézé sont écartés sur blessure.

Avec une arrière-garde déjà fragilisée, le coach nantais doit trouver des solutions rapidement. Face au RC Lens, Antoine Kombouaré pourrait reconduire une défense inédite composée d’Amian, Pallois, Sow et Coco.

Un quatuor qui manque d’automatismes et qui devra faire face à une attaque lensoise redoutable. L’entraîneur des Sang et Or devra trouver l’équilibre entre solidité défensive et ambitions offensives pour ne pas subir un nouveau revers cuisant.

Un match crucial pour la suite de la saison du RCL et l’avenir de Kombouaré

Ce choc face au RC Lens revêt une importance capitale pour les Canaris. Une nouvelle contre-performance pourrait plonger le FC Nantes un peu plus dans le doute et fragiliser la position de Kombouaré. Les joueurs du FC Nantes devront montrer un tout autre visage pour espérer ramener un résultat positif.

Malgré les absences, Kombouaré et son staff doivent trouver les ressources pour remobiliser l’effectif. Une réaction d’orgueil est attendue pour faire oublier le naufrage monégasque et prouver que le FCN reste une équipe capable de rivaliser avec les meilleures formations de Ligue 1.