ASSE : L’erreur de casting qui pourrait coûter cher à Saint-Etienne

De retour en Ligue 1, l’ASSE espérait se stabiliser et éviter une nouvelle descente. Pourtant, Saint-Etienne peine toujours à sortir de la zone dangereuse, et le choix du nouvel entraîneur pourrait être une erreur coûteuse.

ASSE : Un changement d’entraîneur à Saint-Etienne qui interroge

L’ASSE n’a jamais vraiment réussi à s’imposer cette saison. Après un début de championnat compliqué, le club a pris la décision de se séparer d’Olivier Dall’Oglio en décembre. Eirik Horneland a été nommé pour redresser la situation, mais les résultats ne suivent pas.

Incapables de décrocher la moindre victoire ces dernières semaines, les Stéphanois restent englués à la 16ème place, à la lutte pour le maintien. La dernière victoire de Saint-Etienne en Ligue 1 remonte au 4 janvier 2025, un succès 3-1 face au Stade de Reims, un autre adversaire en galère cette saison.

Depuis, les Verts ont enchaîné six matchs sans le moindre succès avec notamment une humiliation 4-1 à Lille puis une autre lourde défaite 5-1 face à l’Olympique de Marseille.

Un timing discutable

Pour certains observateurs, dont Robert Malm, consultant pour BeIN Sports, cette décision de virer Olivier Dall’Oglio pourrait bien être une erreur stratégique. « Sa série n’était pas catastrophique non plus. Auxerre et Angers ne se sont pas séparés de leur coach. Peut-être qu’il faut un peu plus de temps pour la Ligue 1 », analyse-t-il.

Selon lui, les nouveaux propriétaires de l’AS Saint-Etienne attendaient des résultats immédiats et ont préféré trancher trop rapidement. « Il n’y avait pas péril en la demeure. Mais je pense que les dés étaient pipés, les nouveaux propriétaires attendaient les mauvais résultats au coin du bois », a-t-il analysé pour Le Progrès.

Un manque de continuité préjudiciable à Saint-Etienne

L’une des critiques principales formulées contre l’ASSE est son manque de patience. Plutôt que de miser sur la continuité avec Dall’Oglio, les dirigeants ont opté pour un changement en cours de saison. Une décision qui, avec le recul, n’a pas eu l’effet escompté. Malm souligne d’ailleurs que l’AS Saint-Etienne aurait pu anticiper cette transition dès l’été.

« Dans ces conditions, ils auraient pu changer dès l’été en disant : ‘Merci pour tout, tu as atteint l’objectif, mais on a un autre projet’. Peut-être que Saint-Étienne ne serait pas dans cette situation aujourd’hui, dans de meilleures dispositions pour commencer sa saison », a-t-il fait remarquer. Désormais, les Verts doivent se battre pour leur survie en Ligue 1.

Si Horneland ne parvient pas à inverser la tendance rapidement, cette erreur de casting pourrait s’avérer fatale pour l’ASSE. Le club devra vite réagir pour espérer se maintenir et éviter un nouveau coup dur après tant d’efforts pour retrouver l’élite après avoir été relégué deux ans plus tôt.