ASSE : Eirik Horneland est-il vraiment menacé ? Les premiers indices tombent

Nommé entraîneur de l’ASSE pour sauver le club de la relégation, Eirik Horneland n’y parvient toujours pas et il semble démuni ! Bénéficie-t-il de la confiance totale de la direction de Saint-Etienne ou est-il en danger avant les quatre prochains matchs qui s’annoncent décisifs ?

ASSE : Eirik Horneland, le messie qui n’arrive pas à sauver les Verts !

L’ASSE a recruté Eirik Horneland, en provenance du championnat norvégien, pour être son nouvel entraîneur. Il a officiellement succédé à Olivier Dall’Oglio le 20 décembre 2024. Lors de sa présentation officielle, Ivan Gazidis, le président de l’AS Saint-Etienne, n’avait pas tari d’éloges à son sujet.

« Eirik Horneland est un entraîneur de grand talent, reconnu et apprécié, qui nous apportera beaucoup pour construire une culture de la performance et un style de jeu affirmé », avait-il assuré.

Deux mois plus tard, l’équipe du technicien norvégien est en difficulté en Ligue 1. Elle est en position de barragiste et donc toujours menacée de relégation. Plus grave, le bilan du nouveau coach de l’ASSE n’est pas de nature à rassurer.

En sept matchs dirigés, il a concédé deux nuls et quatre défaites, dont trois consécutives, pour une seule victoire. Sur le plan comptable, cela fait seulement 5 points pris sur 21 possibles ! C’est assez insuffisant pour prétendre au maintien dans l’élite.

Le coach de Saint-Etienne a la confiance de KSV, mais jusqu’à quand ?

Malgré tout, Eirik Horneland a la confiance totale de Kilmer Sports Ventures, le groupe canadien aux commandes de l’AS Saint-Etienne. Il n’est donc pas du tout menacé de limogeage à 12 journées de la fin du championnat.

Cependant, la situation de l’ancien entraîneur du SK Brann pourrait devenir plus fragile à l’issue des quatre prochains matchs des Verts. Hormis l’OGC Nice, l’ASSE (16e) affrontera trois équipes également engagées dans la course pour le maintien en Ligue 1.

Ce sera d’abord Angers SCO (11e), puis les deux clubs relégables en ce moment : le Havre AC (17e) et le Montpellier HSC (18e). L’avenir des Verts se jouera lors de ces confrontations avec des adversaires directs.

Par conséquent, Eirik Horneland sera fixé sur son sort à l’issue de ces quatre matchs cruciaux pour l’ASSE, même s’il en restera encore huit journées de sprint final.