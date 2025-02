FC Nantes vs RC Lens : Antoine Kombouaré en grande difficulté avant le RCL

Le FC Nantes est en difficulté en Ligue 1 cette saison. Le technicien du FCN, Antoine Kombouaré, sera privé de nombreux cadres pour la réception du RC Lens.

FC Nantes vs RC Lens : Le groupe du FCN décimé avant le RCL

Le FC Nantes accueille le RC Lens ce dimanche à la Beaujoire pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. Les Canaris sont prêts à rebondir après l’humiliation historique face à l’AS Monaco (7-1) le week-end dernier à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1. Le RC Lens, de son côté, cherche aussi des points pour poursuivre la course vers une qualification européenne.

Pour ce match, le technicien du FC Nantes, Antoine Kombouaré, devra composer avec un effectif considérablement affaibli. Les suspensions de Nicolas Cozza et Pedro Chirivella viennent s’ajouter à la liste des absents. Les blessés de longue date Nathan Zézé, Fabien Centonze et Tino Kadewere sont encore indisponibles pour cette affiche.

L’entraîneur du FCN doit également gérer l’incertitude concernant la participation de trois joueurs clés. Jean-Charles Castelletto, Marcus Coco et Moses Simon, qui ont repris l’entraînement ce vendredi, restent incertains pour la rencontre face aux Sang et Or. En revanche, les Nantais peuvent espérer la présence de Johann Lepenant, Douglas Augusto, Francis Coquelin et Matthis Abline, qui devraient être aptes à jouer malgré quelques précautions prises à l’entraînement.

Le FC Nantes doit éviter un nouveau faux pas face au Racing Club de Lens pour sauver le fauteuil d’Antoine Kombouaré. Le Kanak est sous pression et pourrait être limogé en cas d’une nouvelle défaite. Les Canaris restent sur une série de deux revers consécutifs face au Stade Brestois (2-0) et l’AS Monaco (7-1).