Présent en conférence de presse avant la rencontre entre le Montpellier HSC et l’OGC Nice, Kiki Kouyaté s’est exprimé sur son état physique. Le défenseur central malien a tenu à rassurer les supporters et affirme être prêt à finir la saison en pleine possession de ses moyens.

Kiki Kouyaté revient sur sa longue absence

Avec seulement six apparitions pour un total de 305 minutes cette saison, Kiki Kouyaté a vécu une période compliquée avec le Montpellier HSC. À 27 ans, l’international malien a été victime d’une grave blessure au genou qui l’a éloigné des terrains durant plusieurs mois. Il a ainsi manqué toute la première partie de saison avant de retrouver récemment la Ligue 1 avec son équipe.

Lors de la conférence de presse, le défenseur montpelliérain est revenu sur cette épreuve difficile :

« J’ai eu des soucis de santé… Aujourd’hui, tout se passe bien. J’ai effectué une semaine complète d’entraînement et je suis prêt physiquement et mentalement pour jouer ce week-end. J’ai été opéré il y a environ quatre mois. Après chaque effort, mon genou s’enflammait, ce qui a compliqué ma rééducation. Mais après l’opération, tout s’est bien passé. J’ai perdu du muscle, et le récupérer a été un vrai défi. »

Montpellier HSC : Kiki Kouyaté rassure sur sa forme avant d'affronter l'OGC Nice 3

Kouyaté prêt à aider le Montpellier HSC

Depuis son retour fin janvier face au Toulouse FC, Kiki Kouyaté a progressivement retrouvé du rythme. Il assure être désormais en pleine forme pour aider le Montpellier HSC, toujours en difficulté au classement :

« J’ai peut-être repris un peu trop tôt, tellement j’étais impatient de retrouver mes coéquipiers et le terrain. Aujourd’hui, après avoir travaillé avec le staff médical, les kinés et les préparateurs physiques, nous avons mis en place un programme adapté. Je me sens prêt à donner le maximum jusqu’à la fin de la saison. »

Son retour en pleine possession de ses moyens pourrait être un atout majeur pour une équipe montpelliéraine en lutte pour son maintien. Ce samedi, ses performances face à l’OGC Nice seront particulièrement scrutées afin d’évaluer son état de forme et son positionnement défensif :

« J’étais un peu perdu lors de mon premier match de retour, notamment face à Angers. Mon placement n’était pas optimal. Mais avec le travail et les entraînements, je retrouve mes automatismes et me sens à nouveau bien sur le terrain. »