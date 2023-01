Montpellier HSC Mercato : Un important retour officialisé au MHSC

Publié par Ange A. le 27 janvier 2023 à 03:33

Le Montpellier HSC s’est offert une nouvelle recrue cet hiver après la signature de Kiki Kouyaté. Un gardien signe son retour au MHSC.

Le Montpellier Hérault SC tient sa deuxième recrue hivernale. Le MHSC avait signé un premier renfort cet hiver en la personne de Kiki Kouyaté. Le défenseur central malien a rejoint le Montpellier HSC en provenance du FC Metz. Le montant de l’opération est estimé à 6 millions d’euros. Avec le départ de Jonas Omlin au Borussia Mönchengladbach, le club héraultais était à la recherche d’un nouveau gardien. C’est désormais chose faite puisque La Paillade a officialisé la signature d’un nouveau un portier ce jeudi. C’est un ancien de la maison qui signe son retour dans l’Hérault. Comme l’indique le communiqué du Montpellier HSC, Benjamin Lecomte « revient au MHSC » et « retrouve son numéro 40 ».

Montpellier HSC Mercato : Benjamin Lecomte de retour au MHSC

Benjamin Lecomte a défendu les couleurs du Montpellier Hérault SC entre 2017 et 2019. Il avait rejoint l’AS Monaco contre près de 14 millions d’euros. Relégué sur le banc à l’ASM, le portier aujourd’hui âgé de 31 ans avait fait l’objet d’un prêt à l’Atlético Madrid la saison dernière. Cette saison encore, l’ancien Lorient était prêté aux Catalans de l’Espanyol Barcelone. Il a disputé 14 rencontres de La Liga pour 14 buts concédés et n’a enregistré qu’un seul clean-sheet.

Aucun détail n’a fuité quant au montant du transfert et la durée du contrat du nouveau portier du MHSC. Lequel n’a pas caché sa fierté de signer son retour au bercail mais surtout dans l’Hérault. « Je suis vraiment fier d’être de retour ici. J’ai grandi en tant qu’homme et en tant que joueur et c’est un symbole pour moi de retrouver le club aujourd’hui après les belles saisons que j’y ai passées », a déclaré Benjamin Lecomte.