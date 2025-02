OL – PSG : Les compos tombent ! Luis Enrique surprend avec son attaque

À quelques heures du choc de la 23e journée de Ligue 1 entre l’OL et le PSG, les médias spéculent sur les compositions d’équipes possibles des deux entraîneurs lyonnais et Parisiens. Luis Enrique pourrait faire deux choix forts dans son onze de départ.

OL – PSG : Les choix forts de Luis Enrique

Les semaines s’enchaînent et le Paris Saint-Germain continue de jongler entre les compétitions avec un rendement exceptionnel. Quelques jours après sa victoire éclatante contre Brest en huitième de finale retour de la Ligue des champions (7-0), le club de la capitale défie l’Olympique Lyonnais au Groupama Stadium, ce dimanche (20h45). Une fois de plus, Luis Enrique devrait aborder ce match avec ce qui ressemble à son onze le plus compétitif. Cependant, quelques interrogations subsistent.

Des changements au milieu et en attaque

Si Gianluigi Donnarumma devrait garder sa place derrière une ligne défensive assez classique, le milieu de terrain et l’attaque posent question. Dans l’entrejeu, Fabian Ruiz est en balance avec Kang-In Lee pour débuter aux côtés du duo portugais Vitinha-Joao Neves. Le Sud-Coréen aurait une longueur d’avance.

Devant, Khvicha Kvaratskhelia, titularisé mercredi soir, devrait laisser sa place à Désiré Doué, buteur après son entrée en jeu. Ousmane Dembélé devrait enchaîner dans une position de faux numéro 9. Bradley Barcola est attendu sur le côté gauche.

Du côté de l’OL, même si l’incertitude demeure autour d’Alexandre Lacazette, qui souffre d’une gêne au genou. La décision quant à sa présence sera prise dimanche. La rencontre se joue également dans un contexte de tensions exacerbées entre les présidents John Textor et Nasser al-Khelaïfi, ajoutant une dimension supplémentaire à ce choc déjà palpitant.

La compo probable de l’OL

Gardien : Perri

Défenseurs : Kumbedi, Mata, Niakhaté, Tagliafico

Milieux de terrain : Matic, Tessmann

Attaquants : Cherki, Tolisso, Nuamah, Lacazette/Mikautadze

Le onze possible du Paris SG

Gardien : Donnarumma

Défenseurs : Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes

Milieux : Lee, Vitinha, Joao Neves

Attaquants : Doué, Dembélé, Barcola.