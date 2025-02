RC Lens : Série noire et tensions, la fin de saison s’annonce stressante au RCL

Rien ne va plus pour le RC Lens, qui enchaîne les contre-performances et plonge dans une crise profonde. Après une nouvelle défaite face au FC Nantes (3-1), l’inquiétude grandit chez les supporters et le staff, alors que l’équipe perd pied dans la course à l’Europe.

Le RC Lens sur une dynamique catastrophique

Avec seulement trois victoires lors des dix derniers matchs, le RC Lens traverse une période de turbulences. Le revers contre le FC Nantes symbolise les difficultés actuelles du club, entre manque de réalisme offensif et fragilité défensive. Will Still, l’entraîneur lensois, n’a pas caché sa frustration : « On se met en difficulté nous-mêmes. On a une occasion pour mener 1-0, on ne la met pas et une minute plus tard, on prend un but », regrette-t-il.

Ce constat désabusé traduit l’impuissance du RCL à inverser la tendance. Neil El Aynaoui, milieu de terrain des Sang et Or, a également exprimé son amertume, avec l’expulsion de M’Bala Nzola : « On passe une période compliquée. On revient avec de bonnes intentions, mais ce carton rouge nous fait mal. Maintenant, il faut vite aller de l’avant et rester unis ». Des paroles encourageantes, mais qui peinent à rassurer des supporters déjà très inquiets.

Un effectif du RC fragilisé par le mercato hivernal

Le dernier marché des transferts n’a pas arrangé la situation. Plusieurs cadres ont quitté le club, à l’image de Brice Samba, Abdukodir Khusanov, Kevin Danso et Przemyslaw Frankowski. Ces départs ont laissé des trous béants dans l’effectif, rendant l’équipe plus vulnérable. Will Still a été clair sur l’impact de ces changements : « Le mercato hivernal a été géré comme un mercato estival. On nous a enlevé plusieurs titulaires en pleine saison, sans réellement avoir le temps de reconstruire. »

Cette instabilité complique la tâche du technicien belge, qui cherche encore la bonne formule pour relancer son équipe. Mais l’irrégularité des performances, couplée à des suspensions et blessures récurrentes, empêche le RC Lens de retrouver une dynamique positive.

Une fin de saison sous haute tension

Avec cette nouvelle défaite, Lens voit ses espoirs de qualification européenne s’amenuiser. La pression monte sur le groupe et son entraîneur, qui doit trouver des solutions rapidement pour éviter un effondrement total. « Il faut rester patient et travailler dur. On doit s’accrocher, même si la situation est difficile », a insisté Will Still.

Les prochaines semaines seront cruciales pour le club nordiste. Avec un calendrier relevé et une confiance ébranlée, le RC Lens devra montrer un tout autre visage pour espérer sauver sa saison. Une réaction rapide est indispensable, sous peine de voir cette crise devenir encore plus profonde.