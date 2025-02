RC Lens : ce que Will Still a dit aux joueurs après la défaite contre le FC Nantes

Ce dimanche, le RC Lens a subi une troisième défaite consécutive en Ligue 1 après s’être incliné face au FC Nantes (1-3). Après la rencontre, l’entraîneur belge Will Still a partagé son ressenti et son discours dans les vestiaires.

Pas de bouc émissaire pour Will Still

Cette nouvelle défaite place le RC Lens à la huitième position du classement, en attendant les résultats des rivaux directs. Une situation délicate pour les Sang et Or, qui pourraient voir leur ambition européenne s’éloigner. Lors de cette rencontre, les Lensois ont manqué de rigueur, un point que Will Still a souligné dans son discours d’après-match : « Ce que j’ai dit aux joueurs ? Qu’il faut être exigeants envers nous-mêmes et rester solidaires », a-t-il déclaré, refusant d’accabler un joueur en particulier. Il a ensuite analysé la prestation de son équipe :

« On se met en difficulté. On a une vraie occasion de passer devant avec Wes et Koya, mais on ne la concrétise pas. Ensuite, il y a ce but de Nantes, on revient à 1-1, mais encore une fois, on prend un rouge. Après, on a une grosse opportunité pour le 2-2, mais on encaisse le 3-1 dans la foulée. La première période n’était pas au niveau en termes d’engagement, d’état d’esprit et de qualité technique. On avait fait le plus dur en égalisant, mais on s’est compliqué la tâche. »

🏁 Fin de match. Malgré la réduction de l'écart sur penalty après l'heure de jeu, le Racing s'incline à Nantes.@FCNantes 3⃣-1⃣ @RCLens#FCNRCL pic.twitter.com/p2H3H1gt79 — Racing Club de Lens (@RCLens) February 23, 2025

Alors que le score était encore de 1-2, le RC Lens gardait l’espoir de renverser la situation. Cependant, l’expulsion de M’Bala Nzola à la 70e minute a fait basculer l’état d’esprit des Lensois, qui ont ensuite perdu pied. Will Still peine à comprendre ce revirement :

« Il faut être solidaires, unis et continuer à travailler. Je n’arrive pas à expliquer ce changement d’attitude à 10 contre 11. La première période n’était pas assez bonne, mais on doit savoir se récompenser, même si on joue un peu moins bien », a-t-il conclu, visiblement déçu.