RC Lens : Un RCL avec des ailes brisées, comment Will Still va-t-il réagir à Nantes ?

Le RC Lens aborde une période compliquée après avoir perdu ses principaux ailiers lors du mercato hivernal. Une situation qui oblige Will Still à revoir ses plans, notamment pour le déplacement à Nantes ce dimanche.

Un RC Lens avec des couloirs désertés

Historiquement, le RC Lens s’est appuyé sur une forte animation sur les ailes. Des combinaisons bien huilées ont longtemps fait la force des Sang et Or, notamment sous l’ère Franck Haise. Cependant, les nombreux départs et blessures ont affaibli ce secteur de jeu, laissant Will Still face à un véritable casse-tête tactique.

Avec le départ de Przemyslaw Frankowski vers Galatasaray et la blessure du prometteur Rémy Labeau-Lascary (genou gauche), les options sont réduites pour le RC Lens. Jhoanner Chávez, autre solution potentielle sur le flanc gauche, a également été opéré d’une cheville. À cela s’ajoute la suspension de Deiver Machado, ce qui laisse un vide énorme sur les côtés.

Un système de Will Still en quête de repères

Will Still a tenté différentes formules pour pallier ces absences, en oscillant entre un 3-5-2, un 4-4-2 et un 4-3-3, sans qu’aucune ne donne entière satisfaction. Ruben Aguilar, de retour de blessure, souligne les ajustements nécessaires : « Avec le système actuel, on ne passe pas énormément sur les côtés, même si nous pouvons apporter des courses et des centres. »

Le Racing Club de Lens est d’ailleurs l’équipe qui centre le plus en Ligue 1 (479 centres) mais avec une précision qui laisse à désirer. Florian Sotoca, nouveau capitaine, peine à retrouver son influence d’antan avec une seule passe décisive et aucun but au compteur cette saison. L’arrivée d’Anass Zaroury et de Jeremy Agbonifo pourrait aider, mais il faudra du temps pour créer des automatismes.

Un défi majeur pour le RCL face au FC Nantes

Face au FC Nantes, Will Still devra trouver une solution rapide pour redonner du dynamisme à son équipe sur les ailes. Le manque de joueurs capables de faire des différences sur les côtés pourrait contraindre le RC Lens à privilégier un jeu plus axial ou à s’appuyer sur des latéraux plus offensifs.

« Nous devons nous adapter et trouver la meilleure structure possible avec les armes que nous avons », affirme Still, conscient des limites actuelles de son effectif. Reste à savoir si ces ajustements seront suffisants pour permettre à Lens de retrouver son efficacité offensive et d’éviter un nouveau coup d’arrêt en championnat.