OL – PSG : Les ultras lyonnais s’en sont pris à Al-Khelaïfi et au Qatar

Nasser Al-Khelaïfi et le Qatar ont été visés par des banderoles hostiles de la part des ultras lyonnais. De quoi laisser planer une ambiance électrique sur le choc qui a opposé l’OL au PSG en clôture de la 23e journée de Ligue 1.

OL – PSG : Des banderoles hostiles à la direction du Paris SG

Dès l’entrée des joueurs sur la pelouse du Groupama Stadium, les ultras lyonnais ont déployé plusieurs messages explicites visant directement le président du PSG et son pays d’origine. « Nasser, ne quitte pas seulement les appels Teams. Quitte le football français », pouvait-on lire en tribune nord, où se regroupent les Bad Gones. Une autre banderole dénonçait l’influence du Qatar sur le football français, affirmant que « Magouilles et corruption… le Qatar tue le football français ».

Ces messages interviennent dans un contexte tendu, marqué par la crise des droits TV et les désaccords entre les dirigeants de la Ligue de football professionnel. L’opposition entre John Textor, propriétaire de l’OL, et Nasser Al-Khelaïfi a récemment été mise en lumière par une vidéo diffusée par France Télévisions, où l’on voit le président parisien s’énerver lors d’une réunion houleuse.

Un tifo évocateur et une critique généralisée

En plus des banderoles, un tifo représentant Nasser Al-Khelaïfi en train de tirer les ficelles a été déployé, illustrant une critique plus large de l’influence qatarie sur le football français. Les supporters lyonnais ont également attaqué d’autres acteurs du football hexagonal, en qualifiant les dirigeants de la LFP de « sous-fifres » et les journalistes de « putaclics ».

Cette contestation dépasse donc le cadre du simple match et s’inscrit dans une défiance croissante à l’égard de la gouvernance du football français. La rivalité entre l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain prend ici une dimension politique et économique, bien au-delà du terrain.

Une absence remarquée de Nasser Al-Khelaïfi à Lyon

Contrairement à John Textor, qui a fait une apparition remarquée en arborant un chapeau de cowboy en réponse aux propos de son homologue parisien, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas fait le déplacement dans le Rhône. Son absence n’a pas empêché les supporters lyonnais de faire entendre leur mécontentement, ajoutant ainsi une tension supplémentaire à une rencontre déjà électrique sur le terrain.

Avec cette manifestation virulente, les Bad Gones ont une nouvelle fois prouvé leur engagement et leur volonté de dénoncer ce qu’ils perçoivent comme une emprise néfaste sur le football français. Pour rappel, le PSG est allé s’imposer sur la pelouse du Groupama Stadium 2-3 au terme d’un match haletant.